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  4. РОНАЛДО: «Мбаппе добьется того, чего и Месси и Роналду»
Франция
28 февраля 2023, 17:07 |
479
2

РОНАЛДО: «Мбаппе добьется того, чего и Месси и Роналду»

Легендарный бразилец – о форварде «ПСЖ»

28 февраля 2023, 17:07 |
479
2
РОНАЛДО: «Мбаппе добьется того, чего и Месси и Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразильский форвард Роналдо рассказал о встрече с Килианом Мбаппе о время церемонии ФИФА The Best (27 февраля):

«Я поприветствовал его, мы немного поболтали. Мбаппе – особенный парень, и каждый раз, когда мы видимся, мы хорошо общаемся.

Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду».

Вчера во время церемонии Роналду произнес речь о Пеле.

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Килиан Мбаппе Роналдо
Источник RMC Sport
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Комментарии 2
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Віталій Яценко
Мбапе важко буде досягнути чогось у ПСЖ. Нажаль. При всіх інвестиціях. І при всьому його величезному таланті. Виграш Ліги 1 не дасть ніяких регалій для виграша ЗМ. А до перемоги у ЛЧ ПСЖ поки дуже далеко. А в цьому році вже 25.
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+1
Владимир Луценко
Учора під час церемонії Роналду виголосив промову про Пеле.
Виправте, то був Роналдо
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+1
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