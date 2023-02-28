РОНАЛДО: «Мбаппе добьется того, чего и Месси и Роналду»

Легендарный бразильский форвард Роналдо рассказал о встрече с Килианом Мбаппе о время церемонии ФИФА The Best (27 февраля):

«Я поприветствовал его, мы немного поболтали. Мбаппе – особенный парень, и каждый раз, когда мы видимся, мы хорошо общаемся.

Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду».

Вчера во время церемонии Роналду произнес речь о Пеле.