Франция28 февраля 2023, 17:07 |
479
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РОНАЛДО: «Мбаппе добьется того, чего и Месси и Роналду»
Легендарный бразилец – о форварде «ПСЖ»
28 февраля 2023, 17:07 |
479
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Легендарный бразильский форвард Роналдо рассказал о встрече с Килианом Мбаппе о время церемонии ФИФА The Best (27 февраля):
«Я поприветствовал его, мы немного поболтали. Мбаппе – особенный парень, и каждый раз, когда мы видимся, мы хорошо общаемся.
Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду».
Вчера во время церемонии Роналду произнес речь о Пеле.
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