Франция28 февраля 2023, 16:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Президент Федерации футбола Франции подал в отставку
Ноэль Ле Гре покинул свой пост
28 февраля 2023, 16:25 |
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Ноэль Ле Гре подал в отставку с поста президента Федерации футбола Франции. Об этом сообщают французские СМИ.
Ле Гре был временно отстранен от своей должности еще в январе. В последнее время он попал в несколько скандалов, среди которых – публичное оскорбление легендарного Зинедина Зидана.
Ле Гре возглавлял Федерацию футбола Франции с 2011 года. По информации СМИ, его наследником может стать Мишель Платини.
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Комментарии 3
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Павелка АУ! Бери приклад
Павелко просто смеётся с этого слабака...Сам ушёл в отставку..Фу.. Наших с УАФ можно только в гробах вынести с их должностей б.
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