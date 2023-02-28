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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Президент Федерации футбола Франции подал в отставку
Франция
28 февраля 2023, 16:25 |
790
3

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Федерации футбола Франции подал в отставку

Ноэль Ле Гре покинул свой пост

28 февраля 2023, 16:25 |
790
3
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Федерации футбола Франции подал в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноэль Ле Гре

Ноэль Ле Гре подал в отставку с поста президента Федерации футбола Франции. Об этом сообщают французские СМИ.

Ле Гре был временно отстранен от своей должности еще в январе. В последнее время он попал в несколько скандалов, среди которых – публичное оскорбление легендарного Зинедина Зидана.

Ле Гре возглавлял Федерацию футбола Франции с 2011 года. По информации СМИ, его наследником может стать Мишель Платини.

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Источник: Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции
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Ноэль Ле Гре Федерация футбола Франции Мишель Платини
Источник L'Equipe
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BAD👣BOY
Павелка АУ! Бери приклад
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Лина Битюкова
Павелко просто смеётся с этого слабака...Сам ушёл в отставку..Фу.. Наших с УАФ можно только в гробах вынести с их должностей б.
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