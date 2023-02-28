ОФИЦИАЛЬНО. Президент Федерации футбола Франции подал в отставку

Ноэль Ле Гре подал в отставку с поста президента Федерации футбола Франции. Об этом сообщают французские СМИ.

Ле Гре был временно отстранен от своей должности еще в январе. В последнее время он попал в несколько скандалов, среди которых – публичное оскорбление легендарного Зинедина Зидана.

Ле Гре возглавлял Федерацию футбола Франции с 2011 года. По информации СМИ, его наследником может стать Мишель Платини.