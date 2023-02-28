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Чемпионат Европы
28 февраля 2023, 15:28 |
404
2

Готовится играть. Травма Ярмоленко не должна помешать приезду в сборную

Лидер команды настроен сыграть против Англии

28 февраля 2023, 15:28 |
404
2
Готовится играть. Травма Ярмоленко не должна помешать приезду в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко готовится сыграть за сборную Украину в стартовом матче отбора Евро-2024 против Англии.

Игрок получил травму в матче «Аль-Айна», однако Ярмоленко сохраняет уверенность в том, что он успеет восстановиться к 26 марта, когда Украина сыграет против команды Гарета Саутгейта.

Сообщается, что клуб сегодня или завтра должен предоставить подробности травмы Андрея, но повреждение не является серьезным. В тренерском штабе Руслана Ротаня настраиваются на то, что Ярмоленко будет готов играть.

Сбор национальной команды должен начаться 19 марта.

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Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Аль-Айн Англия - Украина
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Тепер з таким тренером і море по-коліна.
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+2
ZloyDeda
Нехай себе за щось вкусить той бувший лікар, що поставив по відео трансляції невтішний діагноз Ярмоленку!
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+1
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