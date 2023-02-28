Готовится играть. Травма Ярмоленко не должна помешать приезду в сборную

По информации журналиста Игоря Цыганыка, вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко готовится сыграть за сборную Украину в стартовом матче отбора Евро-2024 против Англии.

Игрок получил травму в матче «Аль-Айна», однако Ярмоленко сохраняет уверенность в том, что он успеет восстановиться к 26 марта, когда Украина сыграет против команды Гарета Саутгейта.

Сообщается, что клуб сегодня или завтра должен предоставить подробности травмы Андрея, но повреждение не является серьезным. В тренерском штабе Руслана Ротаня настраиваются на то, что Ярмоленко будет готов играть.

Сбор национальной команды должен начаться 19 марта.