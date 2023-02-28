ФОТО. Модрич передал посольству Турции форму, в которой выиграл бронзу ЧМ

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подарил футболку сборной Хорватии, в которой он играл во время матча чемпионата мира 2022 в Катаре против Марокко, посольству Турции в Загребе.

Средства, собранные на аукционе, будут направлены пострадавшим от землетрясения.

Отметим, что землетрясение состоялось 6 февраля и унесло почти 50 тысяч жизней.

Хорватия обыграла сборную Марокко в матче за третье место (2:1).