Испания28 февраля 2023, 13:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 14:02
380
0
ФОТО. Модрич передал посольству Турции форму, в которой выиграл бронзу ЧМ
Футболку хорвата продадут на благотворительном аукционе
28 февраля 2023, 13:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 14:02
380
0
Полузащитник «Реала» Лука Модрич подарил футболку сборной Хорватии, в которой он играл во время матча чемпионата мира 2022 в Катаре против Марокко, посольству Турции в Загребе.
Средства, собранные на аукционе, будут направлены пострадавшим от землетрясения.
Отметим, что землетрясение состоялось 6 февраля и унесло почти 50 тысяч жизней.
Хорватия обыграла сборную Марокко в матче за третье место (2:1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зимние виды | 27 февраля 2023, 19:04 0
Sport.ua подводит итоги недели в лыжных видах спорта
Футбол | 27 февраля 2023, 15:10 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Футбол | 28.02.2023, 10:25
Футбол | 27.02.2023, 14:20
Футбол | 28.02.2023, 12:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.02.2023, 20:23 8
26.02.2023, 09:10 7
27.02.2023, 23:40 36
27.02.2023, 15:03 7
26.02.2023, 08:49 5
27.02.2023, 20:43 2
Бокс
27.02.2023, 05:43 2