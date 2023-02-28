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Испания
28 февраля 2023, 13:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 14:02
380
0

ФОТО. Модрич передал посольству Турции форму, в которой выиграл бронзу ЧМ

Футболку хорвата продадут на благотворительном аукционе

28 февраля 2023, 13:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 14:02
380
0
ФОТО. Модрич передал посольству Турции форму, в которой выиграл бронзу ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подарил футболку сборной Хорватии, в которой он играл во время матча чемпионата мира 2022 в Катаре против Марокко, посольству Турции в Загребе.

Средства, собранные на аукционе, будут направлены пострадавшим от землетрясения.

Отметим, что землетрясение состоялось 6 февраля и унесло почти 50 тысяч жизней.

Хорватия обыграла сборную Марокко в матче за третье место (2:1).

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Лука Модрич землетрясение сборная Хорватии по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 по футболу Хорватия - Марокко благотворительность
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