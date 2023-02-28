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Англия
28 февраля 2023, 10:47 | Обновлено 28 февраля 2023, 10:53
405
2

Тоттенхэм проявляет интерес к Соломону

На хавбека, принадлежащего «Шахтеру», есть спрос в АПЛ

28 февраля 2023, 10:47 | Обновлено 28 февраля 2023, 10:53
405
2
Тоттенхэм проявляет интерес к Соломону
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

23-летний израильский вингер Манор Соломон попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».

Соломон, ныне выступающий за «Фулхэм» на правах аренды из «Шахтера», также может может остаться в стане «дачников», которые готовы выкупить его контракт у донецкого клуба.

«Шахтер» не хочет потерять Соломона бесплатно, так как у того в конце года истекает контракт, а потому летом будет готов к продаже вингера. «Горняки» отдадут преимущество тому покупателю, который предложит за Манора большую сумму отступных.

В нынешнем сезоне Соломон долгое время не играл за «Фулхэм» из-за травмы, однако недавно вернулся на поле и в последних трех матчах АПЛ отличился тремя забитыми мячами, хотя суммарно в них провел на поле лишь 73 минуты.

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Тоттенхэм Манор Соломон трансферы трансферы АПЛ Фулхэм Шахтер Донецк
Источник ynet
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Gargantua
им сейчас все будут интересоваться. Игрок не плохой, а взять можно на шару
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pol-55
І хто ним в Тотемі цікавиться сам Д.Леві,т.я.Конте з Сім*єю *сидять на чемоданах.*
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