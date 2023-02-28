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  4. Килиан МБАППЕ: «Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший»
Франция
28 февраля 2023, 07:39 | Обновлено 28 февраля 2023, 07:52
792
0

Килиан МБАППЕ: «Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший»

Форвард ПСЖ поздравил одноклубника

28 февраля 2023, 07:39 | Обновлено 28 февраля 2023, 07:52
792
0
Килиан МБАППЕ: «Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Килиан Мбаппе

24-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поздравил своего одноклубника Лионеля Месси.

35-летний аргентинец получил приз лучшему футболисту 2022 года по версии ФИФА, а Мбаппе занял вторую строчку в итоговом рейтинге.

«Очередная награда в копилке. Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший», – написал в социальных сетях Мбаппе.

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Источник Sport.ua
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