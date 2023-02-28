Франция28 февраля 2023, 07:39 | Обновлено 28 февраля 2023, 07:52
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Килиан МБАППЕ: «Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший»
Форвард ПСЖ поздравил одноклубника
28 февраля 2023, 07:39 | Обновлено 28 февраля 2023, 07:52
792
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24-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поздравил своего одноклубника Лионеля Месси.
35-летний аргентинец получил приз лучшему футболисту 2022 года по версии ФИФА, а Мбаппе занял вторую строчку в итоговом рейтинге.
«Очередная награда в копилке. Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший», – написал в социальных сетях Мбаппе.
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