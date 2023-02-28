Килиан МБАППЕ: «Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший»

24-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поздравил своего одноклубника Лионеля Месси.

35-летний аргентинец получил приз лучшему футболисту 2022 года по версии ФИФА, а Мбаппе занял вторую строчку в итоговом рейтинге.

«Очередная награда в копилке. Большие поздравления Лео Месси. Ты – лучший», – написал в социальных сетях Мбаппе.