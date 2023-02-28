Месси лучше Мбаппе. Названы итоговые баллы в опросе ФИФА на игрока года

В опросе ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022 аргентинец Лионель Месси получил приз лучшему игроку года.

В голосовании чемпион мира 2022 года набрал 52 балла. Он опередил на 8 пунктов француза Килиана Мбаппе. Третьим стал еще один игрок сборной Франции Карим Бензема – у него 34 очка.

Итоги голосования на лучшего игрока года