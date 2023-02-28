Другие новости28 февраля 2023, 02:17 | Обновлено 28 февраля 2023, 04:53
614
0
Месси лучше Мбаппе. Названы итоговые баллы в опросе ФИФА на игрока года
Обнародованы результаты голосования
28 февраля 2023, 02:17 | Обновлено 28 февраля 2023, 04:53
614
0
В опросе ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022 аргентинец Лионель Месси получил приз лучшему игроку года.
В голосовании чемпион мира 2022 года набрал 52 балла. Он опередил на 8 пунктов француза Килиана Мбаппе. Третьим стал еще один игрок сборной Франции Карим Бензема – у него 34 очка.
Итоги голосования на лучшего игрока года
- 1. Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 52 очка
- 2. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 44
- 3. Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид) – 34
- 4. Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид) – 28
- 5. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд) – 24
- 6. Садьо Мане (Сенегал, «Бавария» / «Ливерпуль») – 19
- 7. Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити» / «Ривер Плейт») – 17
- 8. Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ») – 15
- 9. Неймар (Бразилия, «ПСЖ») – 13
- 10. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 10
- 11. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид) – 10
- 12. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона» / «Бавария») – 7
- 13. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд) – 3
- 14. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 февраля 2023, 16:25 6
Украинский боксер – о своем поединке-возвращении
Теннис | 27 февраля 2023, 13:05 2
Украинка опубликовала фотографии в своем Instagram
Футбол | 27.02.2023, 15:03
Футбол | 27.02.2023, 22:18
Футбол | 28.02.2023, 00:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.02.2023, 19:35 7
27.02.2023, 01:23
27.02.2023, 05:43 2
27.02.2023, 10:08 14
26.02.2023, 20:15 39
26.02.2023, 15:15 7
26.02.2023, 00:10 3
26.02.2023, 14:05 2