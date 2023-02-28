Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси лучше Мбаппе. Названы итоговые баллы в опросе ФИФА на игрока года
Другие новости
28 февраля 2023, 02:17 | Обновлено 28 февраля 2023, 04:53
614
0

Месси лучше Мбаппе. Названы итоговые баллы в опросе ФИФА на игрока года

Обнародованы результаты голосования

28 февраля 2023, 02:17 | Обновлено 28 февраля 2023, 04:53
614
0
Месси лучше Мбаппе. Названы итоговые баллы в опросе ФИФА на игрока года
Getty Images/Global Images Ukraine

В опросе ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022 аргентинец Лионель Месси получил приз лучшему игроку года.

В голосовании чемпион мира 2022 года набрал 52 балла. Он опередил на 8 пунктов француза Килиана Мбаппе. Третьим стал еще один игрок сборной Франции Карим Бензема – у него 34 очка.

Итоги голосования на лучшего игрока года

  • 1. Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 52 очка
  • 2. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 44
  • 3. Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид) – 34
  • 4. Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид) – 28
  • 5. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд) – 24
  • 6. Садьо Мане (Сенегал, «Бавария» / «Ливерпуль») – 19
  • 7. Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити» / «Ривер Плейт») – 17
  • 8. Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ») – 15
  • 9. Неймар (Бразилия, «ПСЖ») – 13
  • 10. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 10
  • 11. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид) – 10
  • 12. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона» / «Бавария») – 7
  • 13. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд) – 3
  • 14. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 2
По теме:
Петраков поставил на Мбаппе, Ярмоленко и Ротань – на Месси
МЕССИ: «Эта награда – для всей сборной за победу на ЧМ в Катаре»
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
награды ФИФА лучший игрок Лионель Месси Килиан Мбаппе Карим Бензема
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
Бокс | 27 февраля 2023, 16:25 6
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»
ГВОЗДИК: «Соперник – это шутка какая-то, но лучше было отбоксировать»

Украинский боксер – о своем поединке-возвращении

ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
Теннис | 27 февраля 2023, 13:05 2
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора

Украинка опубликовала фотографии в своем Instagram

УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
Футбол | 27.02.2023, 15:03
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
Челси планирует продать Кукурелью и Кулибали
Футбол | 27.02.2023, 22:18
Челси планирует продать Кукурелью и Кулибали
Челси планирует продать Кукурелью и Кулибали
ВИДЕО. Вильярреал обыграл Хетафе и поднялся на 7-е место Ла Лиги
Футбол | 28.02.2023, 00:59
ВИДЕО. Вильярреал обыграл Хетафе и поднялся на 7-е место Ла Лиги
ВИДЕО. Вильярреал обыграл Хетафе и поднялся на 7-е место Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
26.02.2023, 19:35 7
Баскетбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
27.02.2023, 05:43 2
Теннис
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 14
Футбол
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 39
Футбол
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
26.02.2023, 15:15 7
Футбол
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
26.02.2023, 14:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности