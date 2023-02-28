Рух U-19 и Милан U-19 рассудит 33-летний австриец

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Милан» U-19 – «Рух» U-19 будет судить арбитр из Австрии Кристиан-Петру Чокирка.

Помогать ему будут соотечественники Максимилиан Вайс и Михаэль Орбицбергер. Резервный арбитр – Маттео Марсенаро (Италия).

Милан U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

33-летний Чокирка на профессиональном уровне работает с 2017 года. На его счету 73 матча, включая три поединка в нынешней Юношеской лиге УЕФА (все – на групповой стадии).