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Юношеская лига УЕФА
Милан U19
28.02.2023 16:00 - : -
Рух Львов U19
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Молодежные турниры
28 февраля 2023, 01:15 | Обновлено 28 февраля 2023, 02:08
77
0

Милан U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите поединок плей-офф Юношеской лиги УЕФА 28 февраля в 16:00

28 февраля 2023, 01:15 | Обновлено 28 февраля 2023, 02:08
77
0
Милан U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Во вторник, 28 февраля, в Милане на клубной базе «россонери» – Centro Sportivo Vismara – состоится матч 1/8 финала розыгрыша Юношеской лиги УЕФА, в котором отношения выяснят «Милан» и «Рух».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

«Милан» в группе Юношеской лиги УЕФА набрал 14 очков и занял первое место. Итальянская команда не проиграла ни одного матча из шести. Дважды обыграла «Динамо» из Загреба, сыграла вничью в Лондоне с «Челси» и Зальцбурге, дома победила англичан и австрийцев. Забивали миланцы в каждом матче. Не пропустили только дома от Загреба. Ставший вторым «Зальцбург» отстал на семь очков.

Милан – Рух. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

«Рух» попал в плей-офф турнира через плей-офф победителей. В 1/16 финала основного розыгрыша львовяне встречались с ровесниками из миланского «Интера» и добились победы в серии пенальти (1:1 – основное время) – 4:3.

Милан – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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