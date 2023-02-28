Молодежные турниры28 февраля 2023, 03:19 | Обновлено 28 февраля 2023, 03:52
52
0
Где смотреть онлайн матч Юношеской лиги УЕФА Милан U-19 – Рух U-19
Команды сыграют 28 февраля в 16:00
28 февраля 2023, 03:19 | Обновлено 28 февраля 2023, 03:52
52
0
Во вторник, 28 февраля, в Милане на клубной базе «россонери» – Centro Sportivo Vismara – пройдет матч 1/8 финала розыгрыша Юношеской лиги УЕФА, в котором встретят «Милан» и «Рух».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Милан U-19 – Рух U-19. Прогноз на матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Прямой эфир матча доступен на видеосервисе MEGOGO и на RUH TV в YouTube.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 февраля 2023, 01:34 0
Форвард «ПСЖ» получил из рук Джанни Инфантино приз лучшему игроку года
Футбол | 27 февраля 2023, 11:12 0
Команда вернулась в Украину
Теннис | 27.02.2023, 13:05
Футбол | 27.02.2023, 22:27
Теннис | 27.02.2023, 06:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.02.2023, 17:45 30
Бокс
27.02.2023, 05:43 2
27.02.2023, 14:20 3
26.02.2023, 07:23
26.02.2023, 03:41 6
26.02.2023, 14:05 2
26.02.2023, 08:49 5