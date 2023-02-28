Где смотреть онлайн матч Юношеской лиги УЕФА Милан U-19 – Рух U-19

Во вторник, 28 февраля, в Милане на клубной базе «россонери» – Centro Sportivo Vismara – пройдет матч 1/8 финала розыгрыша Юношеской лиги УЕФА, в котором встретят «Милан» и «Рух».

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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Милан U-19 – Рух U-19. Прогноз на матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Прямой эфир матча доступен на видеосервисе MEGOGO и на RUH TV в YouTube.