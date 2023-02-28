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28 февраля 2023, 03:19 | Обновлено 28 февраля 2023, 03:52
52
0

Где смотреть онлайн матч Юношеской лиги УЕФА Милан U-19 – Рух U-19

Команды сыграют 28 февраля в 16:00

28 февраля 2023, 03:19 | Обновлено 28 февраля 2023, 03:52
52
0
Где смотреть онлайн матч Юношеской лиги УЕФА Милан U-19 – Рух U-19

Во вторник, 28 февраля, в Милане на клубной базе «россонери» – Centro Sportivo Vismara – пройдет матч 1/8 финала розыгрыша Юношеской лиги УЕФА, в котором встретят «Милан» и «Рух».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Милан U-19 – Рух U-19. Прогноз на матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Прямой эфир матча доступен на видеосервисе MEGOGO и на RUH TV в YouTube.

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Милан U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан U-19 – Рух U-19. Прогноз на матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
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Источник Sport.ua
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