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28 февраля 2023, 02:38 | Обновлено 28 февраля 2023, 03:05
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0

Петраков поставил на Мбаппе, Ярмоленко и Ротань – на Месси

Известен выбор украинцев в опросе ФИФА

28 февраля 2023, 02:38 | Обновлено 28 февраля 2023, 03:05
125
0
Петраков поставил на Мбаппе, Ярмоленко и Ротань – на Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

В голосовании ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022 от Украины приняли участие бывший главный тренер сборной Александр Петраков, капитан национальной команді Андрей Ярмоленко, а также наставник молодежной сборной страны Руслан Ротань.

В опросе на лучшего игрока 2022 года Петраков поставил на первое место Килиана Мбаппе, на второе – Лионеля Месси, на третье – Роберта Левандовски. Тройка на лучшего тренера 2022 года имела у экс-наставника сборной Украины такой вид: Карло Анчелотти, Лионель Скалони, Дидье Дешам. Лучшим голкипером года Петраков назвал Эдерсона, оставив позади него Тибо Куртуа и Алиссона Бекера.

Ярмоленко лучшим игроком года признал Месси, второе место отдал Мбаппе, третье – Кариму Бензема. Топ-3 среди тренеров у Андрея - Анчелотти, Пеп Гвардиола, Скалони, а среди вратарей – Алиссон Бекер, Эдерсон, Куртуа.

Выбор Ротанем лучшего игрока получился схожим с мнением Ярмоленко – Месси, Мбаппе, Бензема. По мнению тренер сборной Украины U-21, лучшим тренером 2022 года был Анчелотти, за которым он поставил Гвардиолу и Скалони. Среди вратарей у Ротаня вне конкуренции оказался Куртуа, за ним расположились Эдерсон и Алиссон Бекер.

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награды ФИФА Александр Петраков Андрей Ярмоленко Руслан Ротань
Источник ФИФА
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