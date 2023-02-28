Петраков поставил на Мбаппе, Ярмоленко и Ротань – на Месси

В голосовании ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022 от Украины приняли участие бывший главный тренер сборной Александр Петраков, капитан национальной команді Андрей Ярмоленко, а также наставник молодежной сборной страны Руслан Ротань.

В опросе на лучшего игрока 2022 года Петраков поставил на первое место Килиана Мбаппе, на второе – Лионеля Месси, на третье – Роберта Левандовски. Тройка на лучшего тренера 2022 года имела у экс-наставника сборной Украины такой вид: Карло Анчелотти, Лионель Скалони, Дидье Дешам. Лучшим голкипером года Петраков назвал Эдерсона, оставив позади него Тибо Куртуа и Алиссона Бекера.

Ярмоленко лучшим игроком года признал Месси, второе место отдал Мбаппе, третье – Кариму Бензема. Топ-3 среди тренеров у Андрея - Анчелотти, Пеп Гвардиола, Скалони, а среди вратарей – Алиссон Бекер, Эдерсон, Куртуа.

Выбор Ротанем лучшего игрока получился схожим с мнением Ярмоленко – Месси, Мбаппе, Бензема. По мнению тренер сборной Украины U-21, лучшим тренером 2022 года был Анчелотти, за которым он поставил Гвардиолу и Скалони. Среди вратарей у Ротаня вне конкуренции оказался Куртуа, за ним расположились Эдерсон и Алиссон Бекер.