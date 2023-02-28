МЕССИ: «Эта награда – для всей сборной за победу на ЧМ в Катаре»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал получение приза лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА:

«Присутствовать на этом мероприятии и получить эту награду – большая честь для меня. Невозможно волноваться еще сильнее, чем я сейчас.

Хочу отдельно отметить Бензема и Мбаппе, которые провели прекрасный год. Благодарен своим партнерам, Скалони и Эмилиано сегодня тоже здесь, и мы представляем всю команду. Эта награда – для всей сборной за победу на ЧМ в Катаре.

Это был сумасшедший год. Я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы и устремлений. О таком мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться подобного.

Хочу поблагодарить свою семью, всех аргентинцев за то, как они провели тот особенный месяц, который навсегда останется в нашей памяти. Посылаю воздушный поцелуй своим детям, которые сейчас смотрят эту церемонию. Пора спать!»

Нападающий «ПСЖ» получил из рук Джанни Инфантино приз лучшему игроку 2022. Номинантами в топ-3 также были французские форварды Карим Бензема из «Реала» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».