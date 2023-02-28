Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЕССИ: «Эта награда – для всей сборной за победу на ЧМ в Катаре»
Чемпионат мира
28 февраля 2023, 01:34 | Обновлено 28 февраля 2023, 01:40
92
0

МЕССИ: «Эта награда – для всей сборной за победу на ЧМ в Катаре»

Форвард «ПСЖ» получил из рук Джанни Инфантино приз лучшему игроку года

28 февраля 2023, 01:34 | Обновлено 28 февраля 2023, 01:40
92
0
МЕССИ: «Эта награда – для всей сборной за победу на ЧМ в Катаре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Инфантино

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал получение приза лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА:

«Присутствовать на этом мероприятии и получить эту награду – большая честь для меня. Невозможно волноваться еще сильнее, чем я сейчас.

Хочу отдельно отметить Бензема и Мбаппе, которые провели прекрасный год. Благодарен своим партнерам, Скалони и Эмилиано сегодня тоже здесь, и мы представляем всю команду. Эта награда – для всей сборной за победу на ЧМ в Катаре.

Это был сумасшедший год. Я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы и устремлений. О таком мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться подобного.

Хочу поблагодарить свою семью, всех аргентинцев за то, как они провели тот особенный месяц, который навсегда останется в нашей памяти. Посылаю воздушный поцелуй своим детям, которые сейчас смотрят эту церемонию. Пора спать!»

Нападающий «ПСЖ» получил из рук Джанни Инфантино приз лучшему игроку 2022. Номинантами в топ-3 также были французские форварды Карим Бензема из «Реала» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

По теме:
Лучше Мбаппе. Назван расклад, принесший Месси победу в опросе ФИФА
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
С Месси и Мбаппе. Символическая сборная года от ФИФА
награды ФИФА Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Источник ФИФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он выиграл ЧМ в Катаре! В ФИФА назвали лучшего тренера 2022 года
Футбол | 27 февраля 2023, 22:55 0
Он выиграл ЧМ в Катаре! В ФИФА назвали лучшего тренера 2022 года
Он выиграл ЧМ в Катаре! В ФИФА назвали лучшего тренера 2022 года

27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам

Ливерпуль нацелился на звездного хавбека Челси
Футбол | 27 февраля 2023, 20:55 5
Ливерпуль нацелился на звездного хавбека Челси
Ливерпуль нацелился на звездного хавбека Челси

Нголо Канте может сменить клуб летом

Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
Война | 27.02.2023, 07:28
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
Теннис | 27.02.2023, 13:05
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Футбол | 27.02.2023, 14:20
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Черная дама Рима. Бывшая жена легенды Ромы приговорена к семи годам тюрьмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Результативный дебют. Кривцов забил гол за Интер Майами в МЛС
Результативный дебют. Кривцов забил гол за Интер Майами в МЛС
26.02.2023, 03:41 6
Футбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
26.02.2023, 17:45 30
Футбол
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
27.02.2023, 05:43 2
Теннис
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 14
Футбол
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
26.02.2023, 14:05 2
Бокс
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
26.02.2023, 15:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности