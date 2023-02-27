Источник: Александрия подпишет экс-форварда Шахтера и дозаявит вратаря
Андрей Кулаков и Никита Шевченко будут выступать за команду Руслана Ротаня
Завтра, 28 февраля, клуб УПЛ «Александрия» представит новичка-форварда Андрея Кулакова и дозаявит вратаря Никиту Шевченко.
«Александрия» и экс-нападающий «Шахтера» Андрей Кулаков согласовали условия перехода, информирует ТаТоТаке. Контракт будет подписан до конца мая 2026 года.
Футболист находится в лагере «Александрии», которой руководит Руслан Ротань, с прошлой недели и тренируется с командой. На подписание Кулакова также претендовало житомирское «Полесье».
Вратарь Никита Шевченко не участвовал в сегодняшней игре с «Металлистом 1925» (3:3), потому что «Александрия» не успела заявить игрока.
Причиной стала луганская «Заря», предыдущая команда Шевченко, которая не ответила своевременно на запрос Комитета по трансферам УАФ.
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