Во вторник, 28 февраля, во Львове на поле «Арены Львов» состоится отложенный матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» примет «Шахтер».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Закарпатский «Минай» выйдет на игру в ранге 13-й команды текущей турнирной таблицы чемпионата Украины. В 14-ти матчах он набрал 14 очков (3 победы, 5 ничьих, 6 поражений).

Минай – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ зимовал на второй позиции. У него имеется 30 очков после 13 встреч (9 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

Минай – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция