Во вторник, 28 февраля, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» во Львове на «Арене Львов» примет «Шахтер».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

«Минай» – «Шахтер» Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Прямой эфир матча доступен на стриминговой ОТТ-платформе Setanta Sports+.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер».