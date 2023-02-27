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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 19:59 | Обновлено 27 февраля 2023, 20:13
852
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Шахтер

Команды проведут отложенный поединок 9-го тура сезона

27 февраля 2023, 19:59 | Обновлено 27 февраля 2023, 20:13
852
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Шахтер
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 28 февраля, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» во Львове на «Арене Львов» примет «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

«Минай» – «Шахтер» Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Прямой эфир матча доступен на стриминговой ОТТ-платформе Setanta Sports+.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер».

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Источник Sport.ua
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