Украина. Премьер лига27 февраля 2023, 19:59 | Обновлено 27 февраля 2023, 20:13
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Шахтер
Команды проведут отложенный поединок 9-го тура сезона
27 февраля 2023, 19:59 | Обновлено 27 февраля 2023, 20:13
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Во вторник, 28 февраля, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» во Львове на «Арене Львов» примет «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
«Минай» – «Шахтер» Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Прямой эфир матча доступен на стриминговой ОТТ-платформе Setanta Sports+.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер».
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