ГВАРДИОЛА: Реальность может ударить вас по лицу – вы увидите новую картину

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал оценку значению опыта для его команды в борьбе за победу в чемпионате Англии нынешнего сезона. Сейчас «горожане» в таблице Английской Премьер-лиги идут вторыми, проигрывая лондонскому «Арсеналу» два очка при том, что «канониры» провели на одну игру меньше.

«Я хотел бы сказать да, что опыт может определить многое, но я не знаю. Такова реальность – каждый сезон совершенно другой. Я всегда даю своим игрокам показательный пример такого рода вещей из Лиги чемпионов, когда много лет назад «Милан» играл с «Ливерпулем» в финале, и последние совершили знаменитый камбэк под руководством Рафаэля Бенитеса.

«Милан» вел 3:0 к перерыву, и у них был самый опытный состав, который я когда-либо видел, с Мальдини, Кафу, Гаттузо, Карло Анчелотти в качестве главного тренера, и в итоге они проиграли. Из моего небольшого опыта, когда вы думаете, что все под контролем, и точно знаете, что произойдет, реальность может ударить вас по лицу, и тогда вы увидите совершенно новую картину. Это правда», — заявил Гвардиола.