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  4. ГВАРДИОЛА: Реальность может ударить вас по лицу – вы увидите новую картину
Англия
27 февраля 2023, 17:25 | Обновлено 27 февраля 2023, 17:32
1125
0

ГВАРДИОЛА: Реальность может ударить вас по лицу – вы увидите новую картину

Испанский специалист – о борьбе за чемпионство в АПЛ

27 февраля 2023, 17:25 | Обновлено 27 февраля 2023, 17:32
1125
0
ГВАРДИОЛА: Реальность может ударить вас по лицу – вы увидите новую картину
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал оценку значению опыта для его команды в борьбе за победу в чемпионате Англии нынешнего сезона. Сейчас «горожане» в таблице Английской Премьер-лиги идут вторыми, проигрывая лондонскому «Арсеналу» два очка при том, что «канониры» провели на одну игру меньше.

«Я хотел бы сказать да, что опыт может определить многое, но я не знаю. Такова реальность – каждый сезон совершенно другой. Я всегда даю своим игрокам показательный пример такого рода вещей из Лиги чемпионов, когда много лет назад «Милан» играл с «Ливерпулем» в финале, и последние совершили знаменитый камбэк под руководством Рафаэля Бенитеса.

«Милан» вел 3:0 к перерыву, и у них был самый опытный состав, который я когда-либо видел, с Мальдини, Кафу, Гаттузо, Карло Анчелотти в качестве главного тренера, и в итоге они проиграли. Из моего небольшого опыта, когда вы думаете, что все под контролем, и точно знаете, что произойдет, реальность может ударить вас по лицу, и тогда вы увидите совершенно новую картину. Это правда», — заявил Гвардиола.

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Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Источник ФК Манчестер Сити
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