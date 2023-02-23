Впервые за 7 лет. Манчестер Сити провел матч Лиги чемпионов без замен

В матче плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Манчестер Сити» наставник гостей Хосеп Гвардиола решил вообще не проводить замены в течение игры.

В Лиге чемпионов это случилось впервые с 23 февраля 2016 года, когда «Барселона» не провела ни одной замены в матче плей-офф против «Арсенала».

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Лейпциг», встреча завершилась вничью 1:1.