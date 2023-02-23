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Лига чемпионов
23 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 23 февраля 2023, 02:14
183
0

Впервые за 7 лет. Манчестер Сити провел матч Лиги чемпионов без замен

Гвардиола решил обойтись без новых игроков на поле

23 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 23 февраля 2023, 02:14
183
0
Впервые за 7 лет. Манчестер Сити провел матч Лиги чемпионов без замен
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Манчестер Сити» наставник гостей Хосеп Гвардиола решил вообще не проводить замены в течение игры.

В Лиге чемпионов это случилось впервые с 23 февраля 2016 года, когда «Барселона» не провела ни одной замены в матче плей-офф против «Арсенала».

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Лейпциг», встреча завершилась вничью 1:1.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити РБ Лейпциг статистика Лига чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Источник BBC
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