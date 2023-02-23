Лига чемпионов23 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 23 февраля 2023, 02:14
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Впервые за 7 лет. Манчестер Сити провел матч Лиги чемпионов без замен
Гвардиола решил обойтись без новых игроков на поле
23 февраля 2023, 00:45 | Обновлено 23 февраля 2023, 02:14
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В матче плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Манчестер Сити» наставник гостей Хосеп Гвардиола решил вообще не проводить замены в течение игры.
В Лиге чемпионов это случилось впервые с 23 февраля 2016 года, когда «Барселона» не провела ни одной замены в матче плей-офф против «Арсенала».
«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Лейпциг», встреча завершилась вничью 1:1.
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