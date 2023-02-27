КЛИНСМАН: «Сделаю все возможное, чтобы добиться успешных результатов»
Немецкий специалист принял новый вызов, возглавив сборную Южной Кореи
58-летний Юрген Клинсман стал новым главным тренером сборной Южной Кореи. Во главе коллектива он сменил португальца Паулу Бенту, который покинул пост после чемпионата мира 2022 года.
Экс-наставник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии поставил свою подпись под контрактом, который рассчитан до завершения чемпионата мира 2026 года.
«Я очень счастлив и для меня большая честь быть главным тренером сборной Южной Кореи по футболу. Прекрасно понимаю, что сборная Южной Кореи на протяжении длительного времени постоянно развивается и дает результаты. Для меня большая честь идти по стопам великих тренеров, руководивших сборной - от тренера Гуса Хиддинка до бывшего тренера Паулу Бенту. Сделаю все возможное, чтобы добиться успешных результатов на предстоящем Кубке Азии и чемпионате мира 2026 года», – признался Клинсман, комментируя свое назначение.
Во главе сборной Южной Кореи Клинсман дебютирует в товарищеском матче против сборной Колумбии, который состоится 24 марта.
Последней командой немца была берлинская «Герта», которую он возглавлял с 2019 по 2020 год.
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