ОФИЦИАЛЬНО. Клинсман возглавил сборную Южной Кореи

Бывший немецкий футболист, а ныне тренер Юрген Клинсман возглавил сборную Южной Кореи.

58-летний специалист подписал с командой контракт, рассчитанный до 2026 года, когда состоится следующий чемпионат мира.

Ранее Клинсман работал со сборными Германии (2004-2006) и США (2011-2016), а также тренировал «Баварию» (2008-2009) и «Герту» (2019-2020).

Напомним, предыдущий тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту ушел в отставку после поражения подопечных от сборной Бразилии (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022.