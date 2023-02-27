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27 февраля 2023, 13:00 | Обновлено 27 февраля 2023, 13:02
734
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клинсман возглавил сборную Южной Кореи

Немецкий специалист подписал контракт до 2026 года

27 февраля 2023, 13:00 | Обновлено 27 февраля 2023, 13:02
734
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клинсман возглавил сборную Южной Кореи
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший немецкий футболист, а ныне тренер Юрген Клинсман возглавил сборную Южной Кореи.

58-летний специалист подписал с командой контракт, рассчитанный до 2026 года, когда состоится следующий чемпионат мира.

Ранее Клинсман работал со сборными Германии (2004-2006) и США (2011-2016), а также тренировал «Баварию» (2008-2009) и «Герту» (2019-2020).

Напомним, предыдущий тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту ушел в отставку после поражения подопечных от сборной Бразилии (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022.

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сборная Южной Кореи по футболу назначение тренера Юрген Клинсман
Источник Sport.ua
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