Четыре украинки сыграют в парах на турнире в американском Остине
Впервые в турнире уровня WTA примет участие Сабина Зейналова
В парном разряде на турнире в Остине (США) с призовым фондом $259,303 выступит украинский дуэт в составе Марты Костюк и Даяны Ястремской. Украинки в первом круге выяснят отношения с американками Алишей Паркс и Слоан Стивенс.
Сыграет в Остине и Надежда Киченок. Она выйдет на старт вместе с Анной-Еленой Фридзам из Германии. В стартовой встрече турнира украинка и немца сыграют против Адриенн Надь из Венгрии и Лены Пападакис из Германии.
Историческим турнир в Остине станет для украинки Сабины Зейналовой – она впервые примет участие в турнире уровня WTA. В дуэте с американкой Шарлоттой Чаватипон она в первом круге сыграет против Беатрис Гумулии из Индонезии и Се Юйцзе из Китайского Тайбея.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Айнарса Багатскиса хлопнула дверью напоследок
Мудрик читал Наоми Кляйн: «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф»