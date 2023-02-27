Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Четыре украинки сыграют в парах на турнире в американском Остине
WTA
27 февраля 2023, 16:46 | Обновлено 27 февраля 2023, 17:09
258
0

Четыре украинки сыграют в парах на турнире в американском Остине

Впервые в турнире уровня WTA примет участие Сабина Зейналова

27 февраля 2023, 16:46 | Обновлено 27 февраля 2023, 17:09
258
0
Четыре украинки сыграют в парах на турнире в американском Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В парном разряде на турнире в Остине (США) с призовым фондом $259,303 выступит украинский дуэт в составе Марты Костюк и Даяны Ястремской. Украинки в первом круге выяснят отношения с американками Алишей Паркс и Слоан Стивенс.

Сыграет в Остине и Надежда Киченок. Она выйдет на старт вместе с Анной-Еленой Фридзам из Германии. В стартовой встрече турнира украинка и немца сыграют против Адриенн Надь из Венгрии и Лены Пападакис из Германии.

Историческим турнир в Остине станет для украинки Сабины Зейналовой – она впервые примет участие в турнире уровня WTA. В дуэте с американкой Шарлоттой Чаватипон она в первом круге сыграет против Беатрис Гумулии из Индонезии и Се Юйцзе из Китайского Тайбея.

По теме:
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, Калинина дебютировала в топ-30
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Марта Костюк Даяна Ястремская Надежда Киченок Сабина Зейналова WTA Остин
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Баскетбол | 26 февраля 2023, 19:35 7
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира

Команда Айнарса Багатскиса хлопнула дверью напоследок

Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
Футбол | 26 февраля 2023, 20:23 7
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик

Мудрик читал Наоми Кляйн: «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф»

Джейк Пол впервые проиграл. Но боксировал хорошо и мог получить ничью
Бокс | 27.02.2023, 12:41
Джейк Пол впервые проиграл. Но боксировал хорошо и мог получить ничью
Джейк Пол впервые проиграл. Но боксировал хорошо и мог получить ничью
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
Футбол | 27.02.2023, 10:08
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
Цуренко пробилась в основу турнира в Монтеррее
Теннис | 26.02.2023, 20:52
Цуренко пробилась в основу турнира в Монтеррее
Цуренко пробилась в основу турнира в Монтеррее
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
25.02.2023, 20:45
Футбол
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 39
Футбол
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
26.02.2023, 14:05 2
Бокс
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
26.02.2023, 07:23
Бокс
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
26.02.2023, 15:15 7
Футбол
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
25.02.2023, 21:58 24
Бокс
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности