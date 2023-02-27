Четыре украинки сыграют в парах на турнире в американском Остине

В парном разряде на турнире в Остине (США) с призовым фондом $259,303 выступит украинский дуэт в составе Марты Костюк и Даяны Ястремской. Украинки в первом круге выяснят отношения с американками Алишей Паркс и Слоан Стивенс.

Сыграет в Остине и Надежда Киченок. Она выйдет на старт вместе с Анной-Еленой Фридзам из Германии. В стартовой встрече турнира украинка и немца сыграют против Адриенн Надь из Венгрии и Лены Пападакис из Германии.

Историческим турнир в Остине станет для украинки Сабины Зейналовой – она впервые примет участие в турнире уровня WTA. В дуэте с американкой Шарлоттой Чаватипон она в первом круге сыграет против Беатрис Гумулии из Индонезии и Се Юйцзе из Китайского Тайбея.