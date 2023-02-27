Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, Калинина дебютировала в топ-30

На прошлой неделе женщины сыграли большой турнир WTA 1000 в Дубае, а также турнир WTA 250 в Мериде.

В ОАЭ свой первый титул такой категории добыла чешка Барбора Крейчикова, благодаря этому она поднялась с 30-й позиции на 16-ю.

Чемпионка соревнований в Мексике Камила Джорджи вернулась в первую полусотню.

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина обновила личное достижение и дебютировала в топ-30 мирового рейтинга. Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая также улучшили свои позиции.

Украинки в рейтинге WTA





Людмила Киченок обновила личное и национальное достижение в парном разряде, поднявшись на восьмую позицию. Костюк осталась 32-й, Надежда Киченок занимает 63-ю позицию.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Чемпионская гонка WTA