Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, Калинина дебютировала в топ-30
Камила Джорджи вернулась в первую полусотню
На прошлой неделе женщины сыграли большой турнир WTA 1000 в Дубае, а также турнир WTA 250 в Мериде.
В ОАЭ свой первый титул такой категории добыла чешка Барбора Крейчикова, благодаря этому она поднялась с 30-й позиции на 16-ю.
Чемпионка соревнований в Мексике Камила Джорджи вернулась в первую полусотню.
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина обновила личное достижение и дебютировала в топ-30 мирового рейтинга. Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая также улучшили свои позиции.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок обновила личное и национальное достижение в парном разряде, поднявшись на восьмую позицию. Костюк осталась 32-й, Надежда Киченок занимает 63-ю позицию.
Топ-10 парного рейтинга WTA
Чемпионская гонка WTA
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