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  4. Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, Калинина дебютировала в топ-30
WTA
27 февраля 2023, 11:51 |
381
0

Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, Калинина дебютировала в топ-30

Камила Джорджи вернулась в первую полусотню

27 февраля 2023, 11:51 |
381
0
Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, Калинина дебютировала в топ-30
Getty Images/Global Images Ukraine

На прошлой неделе женщины сыграли большой турнир WTA 1000 в Дубае, а также турнир WTA 250 в Мериде.

В ОАЭ свой первый титул такой категории добыла чешка Барбора Крейчикова, благодаря этому она поднялась с 30-й позиции на 16-ю.

Чемпионка соревнований в Мексике Камила Джорджи вернулась в первую полусотню.

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина обновила личное достижение и дебютировала в топ-30 мирового рейтинга. Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Дарья Снигур и Катарина Завацкая также улучшили свои позиции.

Украинки в рейтинге WTA


Людмила Киченок обновила личное и национальное достижение в парном разряде, поднявшись на восьмую позицию. Костюк осталась 32-й, Надежда Киченок занимает 63-ю позицию.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Чемпионская гонка WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Барбора Крейчикова Камила Джорджи
Источник Sport.ua
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