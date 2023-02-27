Олег ГОЛОДЮК: «Играть в болоте очень тяжело»

В перенесенном матче 6-го тура «Металлист 1925» не смог удержать победу над «Александрией». Гости вели со счетом 3:1, но пропустили два мяча в конце матча.

«Очень тяжелая игра при очень сложных погодных условиях. На очень тяжелом поле против хорошего соперника вышла боевая игра, – сказал после матча тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк. - Думаю, что она понравилась болельщикам, но у нас немного после этой игры прибавилось головной боли, потому что очень многие игроки получили повреждения. Произвели четыре вынужденных замены. А после того, как у нас не осталось права на замену, наш центральный защитник Евгений Ткачук доигрывал минут 15 с травмой. В этом отношении у нас есть проблемы. Надо сейчас думать, как быстрее восстановить ребят, чтобы подойти в хорошей готовности к следующему туру.

«Я уверен, что сейчас то, что ребята смогли – они сделали. Прилетели из Турции, две недели тренировались на синтетическом поле, потом сразу играть на затопленном поле, можно сказать в болоте, очень тяжело. Это ни в коем случае не отговорки. Просто это тоже сыграло свою роль. «Александрия» выпустила свежих игроков, освеживших игру. Мы, к сожалению, не смогли этого сделать, потому что четыре вынужденных замены и один игрок доигрывал с травмой. Я думаю, что это также сыграло свою роль, что мы производили только вынужденные замены, а не те, которые могли помочь нам удержать счет или забить четвертый гол», - сказал Голодюк.

У «Александрии» после 14-ти сыгранных матчей 25 очков в активе и пятое место в таблице. «Металлист 1925» сыграл 15 матчей, набрав 19 очков. Харьковчане на седьмом месте в турнирной таблице.