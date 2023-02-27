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Испания
27 февраля 2023, 15:30 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:36
362
0

Стал известен характер травмы Левандовски

У форварда «Барселоны» выявили растяжение левого подколенного сухожилия

27 февраля 2023, 15:30 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:36
362
0
Стал известен характер травмы Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий Роберт Левандовски угодил в лазарет «Барселоны». Каталонский клуб выпустил пресс-релиз с информацией о состоянии 34-летнего поляка.

У Левандовски выявили растяжение левого подколенного сухожилия. «Барселона» не называет сроки восстановления Роберта Левандовски.

Ранее сообщалось, что Левандовски может вернуться к игре с «Реалом» в чемпионате Испании 19 марта.

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Роберт Левандовски Барселона травма
Источник ФК Барселона
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