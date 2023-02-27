Стал известен характер травмы Левандовски

Нападающий Роберт Левандовски угодил в лазарет «Барселоны». Каталонский клуб выпустил пресс-релиз с информацией о состоянии 34-летнего поляка.

У Левандовски выявили растяжение левого подколенного сухожилия. «Барселона» не называет сроки восстановления Роберта Левандовски.

Ранее сообщалось, что Левандовски может вернуться к игре с «Реалом» в чемпионате Испании 19 марта.