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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 15:15 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:24
278
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс заключил новый контракт с основным защитником

Криворожцы продлили отношения со Стецьковым

27 февраля 2023, 15:15 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:24
278
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс заключил новый контракт с основным защитником
ФК Кривбасс Кривой Рог. Тимур Стецьков (слева)

Криворожский «Кривбасс» сообщил о подписании нового соглашения с защитником Тимуром Стецьковым.

Новый контракт игрока рассчитан на два года.

Стецьков защищает цвета «Кривбасс» с лета 2022 года. В первой части сезона-2022/2023 он отыграл в 12 матчах, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» продлил контракт с полузащитником Никитой Татарковым.

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Тимур Стецьков Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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