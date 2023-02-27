Украина. Премьер лига27 февраля 2023, 15:15 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:24
278
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс заключил новый контракт с основным защитником
Криворожцы продлили отношения со Стецьковым
27 февраля 2023, 15:15 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:24
278
0
Криворожский «Кривбасс» сообщил о подписании нового соглашения с защитником Тимуром Стецьковым.
Новый контракт игрока рассчитан на два года.
Стецьков защищает цвета «Кривбасс» с лета 2022 года. В первой части сезона-2022/2023 он отыграл в 12 матчах, забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что «Кривбасс» продлил контракт с полузащитником Никитой Татарковым.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 26 февраля 2023, 19:35 7
Команда Айнарса Багатскиса хлопнула дверью напоследок
Футбол | 27 февраля 2023, 13:40 6
Директор «горняков» – про главную звезду украинского футбола
Футбол | 27.02.2023, 13:00
Футбол | 27.02.2023, 10:08
Бокс | 27.02.2023, 02:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.02.2023, 00:10 3
26.02.2023, 04:18 10
26.02.2023, 08:49 5
26.02.2023, 09:10 7
25.02.2023, 15:53 2
25.02.2023, 18:55 6
25.02.2023, 20:12 8
25.02.2023, 19:16 5