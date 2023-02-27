ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс заключил новый контракт с основным защитником

Криворожский «Кривбасс» сообщил о подписании нового соглашения с защитником Тимуром Стецьковым.

Новый контракт игрока рассчитан на два года.

Стецьков защищает цвета «Кривбасс» с лета 2022 года. В первой части сезона-2022/2023 он отыграл в 12 матчах, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» продлил контракт с полузащитником Никитой Татарковым.