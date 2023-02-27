Англия27 февраля 2023, 14:48 | Обновлено 27 февраля 2023, 14:54
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Калиду КУЛИБАЛИ: «Мы очень разочарованы поражением от Тоттенхэма»
Защитник «Челси» – о результате дерби
27 февраля 2023, 14:48 | Обновлено 27 февраля 2023, 14:54
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Защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы очень разочарованы поражением от «Тоттенхэма». Мы вышли на поле с желанием победить, как и всегда.
Знали, что это будет сложный матч, ведь речь идет о лондонском дерби. «Тоттенхэм» подходил к этой игре с особым настроем», - сказал Кулибали.
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