Калиду КУЛИБАЛИ: «Мы очень разочарованы поражением от Тоттенхэма»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы очень разочарованы поражением от «Тоттенхэма». Мы вышли на поле с желанием победить, как и всегда.

Знали, что это будет сложный матч, ведь речь идет о лондонском дерби. «Тоттенхэм» подходил к этой игре с особым настроем», - сказал Кулибали.