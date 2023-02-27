Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Выкупим его после войны». Срна пошутил про возвращения Мудрика в Шахтер
Англия
27 февраля 2023, 13:40 |
581
6

«Выкупим его после войны». Срна пошутил про возвращения Мудрика в Шахтер

Директор «горняков» – про главную звезду украинского футбола

27 февраля 2023, 13:40 |
581
6
«Выкупим его после войны». Срна пошутил про возвращения Мудрика в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна прокомментировал ситуацию на счет украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси»:

«Михаил – воспитанник нашей академии, отличный человек, отличный игрок. К сожалению, сейчас в «Челси» он не в хорошем настроении, но у него есть все качества, чтобы быть одним из лучших игроков АПЛ в ближайшие несколько лет.

Мудрик несчастлив в «Челси», и мы не можем обвинять его в этом. «Пенсионеры» сейчас в беспорядке, они не выигрывали больше месяца, и непонятно, откуда придет их следующая победа.

Тем временем клуб, к которому мог перейти Мудрик, «Арсенал», на вершине АПЛ. Мы не можем не думать, что Михаил, возможно, хотел бы присоединиться к «канониров». В конце концов, не беда, после войны «Шахтер» выкупит Мудрика», – заявил Срна в эфире Football Ramble.

В воскресенье, 26 февраля, лондонский «Челси» уступил в очередном туре чемпионата Англии «Тоттенхэму». Михаил Мудрик появился лишь на 83-й минуте поединка.

Проиграв на севере Лондона, «пенсионеры» довели серию матчей во всех турнирах без побед до шести – 3 ничьи, 3 поражения. На счету команды Грэма Поттера лишь одна победа в 11-ти последних поединках. Они 15 января обыграли дома «Кристал Пэлас» (1:0), а до этого не побеждали в 4-х встречах (1 ничья, 3 поражения).

В таблице Английской Премьер-лиге «Челси» идет 10-м, имея 31 очко. 4 марта «синие» примут на своем поле «Лидс».

По теме:
Шахтер начал продажу билетов на матч с Фейеноордом в Варшаве
«Таков футбол». Тренер Челси сравнил себя с Артетой и Клоппом
ВИДЕО. Впереди – возобновление чемпионата. Шахтер готовится к матчу УПЛ
Дарио Срна Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Теннис | 27 февраля 2023, 06:10 4
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Возвращение УПЛ. Стартовые составы на матч Александрия – Металлист 1925
Футбол | 27 февраля 2023, 12:36 0
Возвращение УПЛ. Стартовые составы на матч Александрия – Металлист 1925
Возвращение УПЛ. Стартовые составы на матч Александрия – Металлист 1925

Стартовый свисток прозвучит 27 февраля в 13:00 по Киеву

ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
Футбол | 26.02.2023, 15:15
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом за Жирону во втором матче подряд
У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
Теннис | 27.02.2023, 11:35
У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Футбол | 26.02.2023, 17:45
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Жарти жартами, а прецедент такий все ж був - із Чигринським.
Ответить
+2
alvesh
Про бонуси, схоже, вже мова не йде)
Ответить
+1
Zdolaemo
ой ! а что это такое ? зачем так рано то раскрывать карты что никому он в Челси и не уперся ? 2 месяца прошло и уже назад возвращать планируете ? ну ну 
Ответить
+1
VK-Sport
впарить совсем сырого чела в АПЛ за 100ку, а вернуть условно за 10ку? Кто из вас Рабинович?)))
Ответить
0
⬆️
Трансфер Мудрика входит в топ-5 самых дорогих в истории "Челси". Больше
лондонцы платили только за голкипера Кепу Аррисабалагу (80 миллионов
евро), защитника Уэсли Фофана (84 миллиона евро), полузащитника Кая
Гаверца (80 миллионов евро) и форварда Ромелу Лукаку (113 миллионов
евро).  
   Ну и кто  чего достиг уже? У Кепы, Фофаны и Хавертца всё впереди. Как и Мудрика - 8,5 лет!
Ответить
-1
simon andre
Денег не хватит . После войны Ахмед вернёт украшенные предприятия государству .
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
25.02.2023, 11:16 5
Футбол
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
26.02.2023, 09:10 7
Другие виды
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
27.02.2023, 02:10
Бокс
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
26.02.2023, 04:18 10
Футбол
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 38
Футбол
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
26.02.2023, 08:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности