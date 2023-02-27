«Выкупим его после войны». Срна пошутил про возвращения Мудрика в Шахтер

Директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна прокомментировал ситуацию на счет украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси»:

«Михаил – воспитанник нашей академии, отличный человек, отличный игрок. К сожалению, сейчас в «Челси» он не в хорошем настроении, но у него есть все качества, чтобы быть одним из лучших игроков АПЛ в ближайшие несколько лет.

Мудрик несчастлив в «Челси», и мы не можем обвинять его в этом. «Пенсионеры» сейчас в беспорядке, они не выигрывали больше месяца, и непонятно, откуда придет их следующая победа.

Тем временем клуб, к которому мог перейти Мудрик, «Арсенал», на вершине АПЛ. Мы не можем не думать, что Михаил, возможно, хотел бы присоединиться к «канониров». В конце концов, не беда, после войны «Шахтер» выкупит Мудрика», – заявил Срна в эфире Football Ramble.

В воскресенье, 26 февраля, лондонский «Челси» уступил в очередном туре чемпионата Англии «Тоттенхэму». Михаил Мудрик появился лишь на 83-й минуте поединка.

Проиграв на севере Лондона, «пенсионеры» довели серию матчей во всех турнирах без побед до шести – 3 ничьи, 3 поражения. На счету команды Грэма Поттера лишь одна победа в 11-ти последних поединках. Они 15 января обыграли дома «Кристал Пэлас» (1:0), а до этого не побеждали в 4-х встречах (1 ничья, 3 поражения).

В таблице Английской Премьер-лиге «Челси» идет 10-м, имея 31 очко. 4 марта «синие» примут на своем поле «Лидс».