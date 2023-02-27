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  4. ВИДЕО. В Аргентине футболисту выбили три зуба. Его обидчик отделался желтой
Аргентина
27 февраля 2023, 13:58 |
406
0

ВИДЕО. В Аргентине футболисту выбили три зуба. Его обидчик отделался желтой

Гвидо Каррильо получил по лицу

27 февраля 2023, 13:58 |
406
0
ВИДЕО. В Аргентине футболисту выбили три зуба. Его обидчик отделался желтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвидо Каррильо

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 5-го тура чемпионата Аргентины по футболу между клубами «Эстудиантес» и «Сармьенто Жунин». Игра завершилась со счетом 1:1.

Игра середняков первенства запомнилась не ярким футболом, а казусным моментом на 24-й минуте. Тогда форвард «Эстудиантеса» Гвидо Каррильо вступил в единоборство с Хавьером Толедо из команды соперников. Эпизод завершился неприятным инцидентом – Толедо ударил Каррильо локтем по лицу. В итоге у Гвидо была разбита губа и выбито три зуба.

Гвидо потребовалась медицинская помощь, но он вернулся на поле и доиграл до 70-й минуты поединка, после чего был заменен.

Интересно, что за этот эпизод Толедо получил лишь желтую карточку. А на 84-й минуте он отдал ассист на Мелано, который сравнял счет и спас команду от поражения.

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Источник Sport.ua
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