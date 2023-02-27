ВИДЕО. В Аргентине футболисту выбили три зуба. Его обидчик отделался желтой

В субботу, 25 февраля, состоялся матч 5-го тура чемпионата Аргентины по футболу между клубами «Эстудиантес» и «Сармьенто Жунин». Игра завершилась со счетом 1:1.

Игра середняков первенства запомнилась не ярким футболом, а казусным моментом на 24-й минуте. Тогда форвард «Эстудиантеса» Гвидо Каррильо вступил в единоборство с Хавьером Толедо из команды соперников. Эпизод завершился неприятным инцидентом – Толедо ударил Каррильо локтем по лицу. В итоге у Гвидо была разбита губа и выбито три зуба.

Гвидо потребовалась медицинская помощь, но он вернулся на поле и доиграл до 70-й минуты поединка, после чего был заменен.

Интересно, что за этот эпизод Толедо получил лишь желтую карточку. А на 84-й минуте он отдал ассист на Мелано, который сравнял счет и спас команду от поражения.