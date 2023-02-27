Возвращение УПЛ. Стартовые составы на матч Александрия – Металлист 1925

В понедельник, 27 февраля, состоится перенесенный матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу между «Александрией» и «Металлистом 1925».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч УПЛ в 2023 году. Стали известны стартовые составы на поединок:

«Александрия»: Горох – Цуриков, Бабогло, Логинов, Мирошниченко – Рыбалка, Михайленко – Шулянский, Волошин, Мустафаев – Третьяков.

Запасные: Минчев, Ковалец, Авагимян, Калитвинцев, Кожушко, Скорко, А. Мартынюк, Матюшенко, Копина, Бондаренко, Кобзарь, Ермаков.

«Металлист 1925»: Мозиль – Шершень, Ткачук, Безуглый, Жичиков – Я. Мартынюк – Ременюк, Бычек, Вачиберадзе, Русин – Чирук.

Запасные: Сидоренко, И. Потимков, Капинус, Коваленко, Рудавский, Ю. Потимков, Абдуллаев, Дмитренко, Игор, Островский.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.