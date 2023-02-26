Украина. Премьер лига26 февраля 2023, 21:05 |
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Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 февраля в 13:00 перенесенный поединок 6-го тура Украинской Премьер-Лиги
26 февраля 2023, 21:05 |
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В понедельник, 27 февраля, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, перенесенный с октября прошлого года, в котором встретятся «Александрия» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Металлист 1925».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
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