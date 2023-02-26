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  4. Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 21:05 |
357
0

Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 февраля в 13:00 перенесенный поединок 6-го тура Украинской Премьер-Лиги

26 февраля 2023, 21:05 |
357
0
Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В понедельник, 27 февраля, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, перенесенный с октября прошлого года, в котором встретятся «Александрия» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 13:00.

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«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Металлист 1925».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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