В понедельник, 27 февраля, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, перенесенный с октября прошлого года, в котором встретятся «Александрия» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Металлист 1925».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».