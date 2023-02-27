Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
WTA
27 февраля 2023, 13:05 |
1043
0

ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора

Украинка опубликовала фотографии в своем Instagram

27 февраля 2023, 13:05 |
1043
0
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Март Костюк опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

С 2023 года она начала сотрудничество с производителем теннисной экипировки Wilson.

Марта представила новый синий костюм.

«С головы до пальцев», – подписал фото официальный аккаунт Wilson.

Отметим, что ранее Костюк играла в белом и красном костюме.

По теме:
ФОТО. Неймар презентовал новую форму ПСЖ
ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, Калинина дебютировала в топ-30
lifestyle Wilson Марта Костюк фото спонсоры
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Футбол | 26 февраля 2023, 20:15 36
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль

Вратарь может покинуть стан «горняков» уже предстоящим летом

Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Футбол | 26 февраля 2023, 17:45 30
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру

Киевляне сыграли с лидером чемпионата Латвии вничью со счетом 1:1

Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
Теннис | 27.02.2023, 05:43
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
Теннис | 27.02.2023, 11:35
У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Баскетбол | 26.02.2023, 19:35
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
26.02.2023, 08:49 5
Футбол
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
25.02.2023, 20:12 8
Футбол
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 2
Война
Эрик ЛЕССЕР: «Не могу представить Пидручного на стрельбище с Латыповым»
Эрик ЛЕССЕР: «Не могу представить Пидручного на стрельбище с Латыповым»
25.02.2023, 14:08 3
Биатлон
ВИДЕО. Отправил в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
ВИДЕО. Отправил в мусор. Дитятьев снял российский флаг в Турции
25.02.2023, 19:16 5
Футбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
27.02.2023, 02:10
Бокс
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
26.02.2023, 04:18 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности