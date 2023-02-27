WTA27 февраля 2023, 13:05 |
1043
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ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
Украинка опубликовала фотографии в своем Instagram
27 февраля 2023, 13:05 |
1043
0
Украинская теннисистка Март Костюк опубликовала новые фотографии в своем Instagram.
С 2023 года она начала сотрудничество с производителем теннисной экипировки Wilson.
Марта представила новый синий костюм.
«С головы до пальцев», – подписал фото официальный аккаунт Wilson.
Отметим, что ранее Костюк играла в белом и красном костюме.
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