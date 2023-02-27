ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора

Украинская теннисистка Март Костюк опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

С 2023 года она начала сотрудничество с производителем теннисной экипировки Wilson.

Марта представила новый синий костюм.

«С головы до пальцев», – подписал фото официальный аккаунт Wilson.

Отметим, что ранее Костюк играла в белом и красном костюме.