Марта КОСТЮК: «Это новое партнерство меня очень вдохновляет»

Украинская теннисистка Марта Костюк с 2023 года начала сотрудничество с производителем теннисной экипировки Wilson. Украинка рассказала детали:

«Wilson предложили, чтобы я стала первой в женском туре, кто играет полностью в их форме и ракетками. Они предложили контракт, а Nike не выставил для меня такие же условия, чтобы я осталась, поэтому я перешла.

Честно говоря, форма очень классная. Большая команда работает над ее разработкой. Они ко мне прислушиваются, так как я у них первый игрок. У них много теннисных вещей, но сейчас именно они запустили теннисную линию одежды и вкладывают деньги в развитие. Я даю свой фидбэк, что можно сделать лучше, какие материалы, вплоть до деталей. Пока все супер - ощущаешь себя одной единственной и самой любимой, а кто этого не любит (смеется).

Обычно главная проблема – это кроссовки, потому что форма – это такое, всегда можно что-то придумать, а вот когда есть проблема с кроссовками – это уже серьезнее. Но у Wilson классные кроссовки, сейчас мне все нравится, и я думаю у нас получится хорошее сотрудничество».

Компания Wilson в соцсетях опубликовала видео бэкстейджа съемок рекламной компании с участием Марты Костюк.