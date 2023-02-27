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Франция
27 февраля 2023, 12:19 | Обновлено 27 февраля 2023, 12:29
550
0

ФОТО. Неймар презентовал новую форму ПСЖ

Форма команды изготовлена в светло-сером цвете с красными и синими вставками

27 февраля 2023, 12:19 | Обновлено 27 февраля 2023, 12:29
550
0
ФОТО. Неймар презентовал новую форму ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В интернете появилась фотография звездного форварда Неймара в новой экипировке ПСЖ, в которой команда будет выступать в сезоне-2023/24.

Форма команды изготовлена в светло-сером цвете с красными и синими вставками, олицетворяя флаг Франции. ПСЖ будет использовать этот комплект в гостевых играх.

Напомним, недавно Неймар получил серьезную травму ноги в матче Лиги 1.

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фото Неймар игровая форма
Источник Sport.ua
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