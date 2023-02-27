ФОТО. Неймар презентовал новую форму ПСЖ

В интернете появилась фотография звездного форварда Неймара в новой экипировке ПСЖ, в которой команда будет выступать в сезоне-2023/24.

Форма команды изготовлена в светло-сером цвете с красными и синими вставками, олицетворяя флаг Франции. ПСЖ будет использовать этот комплект в гостевых играх.

Напомним, недавно Неймар получил серьезную травму ноги в матче Лиги 1.