ФОТО. Неймар презентовал новую форму ПСЖ
Форма команды изготовлена в светло-сером цвете с красными и синими вставками
В интернете появилась фотография звездного форварда Неймара в новой экипировке ПСЖ, в которой команда будет выступать в сезоне-2023/24.
Форма команды изготовлена в светло-сером цвете с красными и синими вставками, олицетворяя флаг Франции. ПСЖ будет использовать этот комплект в гостевых играх.
Напомним, недавно Неймар получил серьезную травму ноги в матче Лиги 1.
Ce à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du PSG la saison prochaine. 🔴🔵— Actu Foot (@ActuFoot_) February 26, 2023
📸 @lasource75006 pic.twitter.com/kntRfCiQ5b
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