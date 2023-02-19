Франция19 февраля 2023, 15:47 |
2157
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ФОТО. Неймар получил серьезную травму ноги в матче Лиги 1
Игрок рискует выбыть на долгий срок
19 февраля 2023, 15:47 |
2157
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В матче чемпионата Франции между ПСЖ и «Лиллем» потенциально очень серьезную травму получил форвард парижан Неймар. На старте второго тайма он сильно подвернул ногу и не сумел продолжить матч.
Бразилец попробовал встать и выйти с поля самостоятельно, но не смог этого сделать.
В нынешнем сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 результативных передач.
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