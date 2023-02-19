ФОТО. Неймар получил серьезную травму ноги в матче Лиги 1

В матче чемпионата Франции между ПСЖ и «Лиллем» потенциально очень серьезную травму получил форвард парижан Неймар. На старте второго тайма он сильно подвернул ногу и не сумел продолжить матч.

Бразилец попробовал встать и выйти с поля самостоятельно, но не смог этого сделать.

В нынешнем сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 результативных передач.