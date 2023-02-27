Третий кит голландского футбола, историческая арена, сумасшедшие фаны

Во втором раунде плей-офф Лиги Европы «Шахтер» проведет двухматчевую дуэль против нидерландского «Фейеноорда». Sport.ua предлагает посмотреть на знаменитый клуб из Роттердама с близкого расстояния.

Путь в 1/8 финала Лиги Европы

«Фейеноорд» выступал в групповом турнире ЛЕ – в одной группе с «Лацио», «Штурмом» и «Мидтьюлландом». Итоговое расположение команд в турнирной таблице вышло забавнее некуда: все четыре коллектива имели в своем активе по восемь баллов, по две победы, по две ничьи и по два поражения. Пришлось считать забитые мячи.

Благодаря забитым голам «Фейеноорд» и занял первую строчку (13 мячей). Интересно, что почти половину из них подопечные Слота отгрузили «Штурму» – 6:0.

Благодаря первому месту в группе ЛЕ роттердамцы получили прямую путевку в 1/8 финала.

Как дела в чемпионате Нидерландов?

Весьма неплохо. Точнее, очень даже хорошо. На данный момент клуб из Роттердама – лидер национального первенства: на два очка опережает идущий вторым АЗ (имея одну игру в запасе), и на три балла – «Аякс», пока что занимающий третье место.

Getty Images/Global Images Ukraine

Лидерство «Фейеноорда» вызвано, в первую очередь, серьезным кризисом в «Аяксе»: после ухода тен Хага и очередного ряда ведущих игроков амстердамцы пока что не могут прийти в себя. Не блещет пока что и «второй кит» голландского футбола – ПСВ, который занимает сейчас четвертое место в таблице.

Однако, окромя явных проблем у конкурентов, нельзя не упомянуть и о сильных сторонах «Фейеноорда». Команда очень сбалансирована, ни одно из ее игровых звеньев не проседает. Стабильность – вот основная характеристика нынешнего «Фейеноорда». В Эредивизи команда после 22 туров имеет в своем пассиве лишь одно поражение (в середине сентября в драматическом поединке уступили ПСВ – 3:4). С тех пор «красно-бело-черные» в чемпионате страны не проигрывают 17 матчей.

Ну и наставник у них сейчас – один из лучших в стране среди «молодой волны».

Историческая справка

В нынешнем сезоне «Фейеноорд» реально претендует на чемпионскую корону Эредивизи. Последний раз роттердамцы становились чемпионами Нидерландов в 2017 году: именно тогда пути «Фейеноорда» и «Шахтера» пересеклись впервые – в групповом этапе Лиги чемпионов (там были еще «МанСити» и «Наполи»). Воспоминания от тех матчей против «горняков» у «Фейеноорда» не самые приятные. Но об этом чуть позже.

«Фейеноорд» – 15-кратный чемпион Нидерландов. В последнее время команда находится в тени своего главного оппонента на внутренней арене – «Аякса», и ПСВ, у которых существенно больше побед в чемпионатах.

Однако в прошлом веке, а если быть более точным, то до 1980-х годов, роттердамцы считались второй силой голландского футбола. После «Аякса», естественно.

На то счастливое для «Фейеноорда» время приходится и его главный международный триумф – победа в финале Кубка чемпионов в 1970 году. Тогда в главном матче турнира подопечные легендарного Эрнста Хаппеля одолели «Селтик» – 2:1. В том же году роттердамцы одержали победу и в Межконтинентальном Кубке. А спустя четыре года выиграли Кубок УЕФА.

После этого начался медленный закат «Фейеноорда». Нет, не до такой степени, чтобы полностью уйти в небытие, но тех успехов, которые клуб добыл с Хаппелем во главе, уже не было.

Следующего успеха на европейской арене пришлось ждать очень долго. В 2002-м роттердамцы добыли свой второй Кубок УЕФА.

А в минувшем сезоне «Фейеноорд» мог пополнить клубный музей новообразованным Кубком Лиги Конференций, однако уступил в финале «Роме».

Тренер

«Фейеноорд» возглавляет Арне Слот – 44-летний местный специалист, считающийся одним из самых перспективных в богатом на таланты голландской тренерском цехе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Как футболист Слот ничем особенным не запомнился – выступал на позиции полузащитника в нескольких голландских клубах «средней руки» – «Зволле», «Бреде» и «Спарте».

А вот его успехи на тренерской стезе более веские. В первый же год своей «самостоятельной» работы – во главе АЗ – стал вице-чемпионом Нидерландов (в 2020 году).

В конце того же года был назначен главным тренером «Фейеноорда». Под его руководством роттердамцы вышли в финал премьерного розыгрыша Лиги Конференций, а нынче лидируют в Эредивизи.

Несколько месяцев назад предметный интерес к персоне нынешнего рулевого «Фейеноорда» приписывали английскому «Лидсу». Но в итоге Арне остался на «Де Кюйп».

Стадион

Арена, на которой «Фейеноорд» проводит домашние поединке – культовое место не только для тамошних болельщиков, но и для всей Голландии.

Название стадиона «Де Кюйп» переводится как «бочка», «бадья» или «котел». Такое название – неслучайно, ведь арена действительно визуально похожа на бочку. Особенно изнутри.

Существует красивое поверье, что именно в форме бочки увидел во сне новый стадион своей команды президент «Фейеноорда» ван Зандвлит. Было это в далеком 1935 году. А через два года «Де Кюйп» стал явью. Очень долго «Де Кюйп» был самым вместительным стадионом страны – вмещал до 60 тысяч зрителей. В таком виде «Де Кюйп» принял восемь еврокубковых финалов.

В 1994 году арену реконструировали. Теперь домашняя арена «Фейеноорда» вмещает чуть больше 51 тысячи зрителей. Она стала по-настоящему современной и функциональной, но визуально по-прежнему напоминает бочку.

Болельщики

Еще одна особенность «Фейеноорда» – его болельщики. У них, как и в любом серьезном феномене, есть две стороны – светлая и темная.

За неистовую и преданную поддержку своей команды Het Legioen не единожды признавались лучшими болельщиками Нидерландов.

Однако, вместе с тем, они и самые буйные, самые хулиганистые.

Getty Images/Global Images Ukraine

Такое поведение за роттердамскими фанами замечено еще с конца семидесятых годов прошлого века – с тех пор, как они воочию столкнулись с воинствующими болельщиками из Англии. Роттердамцы тоже захотели стать такими же неистовыми. И неуправляемыми. И в некотором смысле перещеголяли своих британских коллег.

Их стычки с фанатами «Аякса» часто заканчиваются не только увечьями и травмами, но и, к сожалению, смертельными исходами.

Буйство роттердамцев хорошо знают и в остальной Европе. Дошло до того, что в 2006 году после бесчинств горе-болельщиков «Фейеноорда» в Нанси, УЕФА отстранил роттердамский клуб на год от еврокубков.

Помогло. Но ненадолго. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы во время визита в Австрию, в гости к «Штурму», фаны «Фейеноорда», которые называют себя «никогда не бегающими», разгромили туалеты и пункты питания на стадионе. Общий ущерб – свыше 300 тысяч евро.

Украинский след

«Фейеноорд» уже встречался раньше с «Шахтером», о чем было сказано выше. Было это в 2017 году. Оба матча группового этапа Лиги чемпионов закончились тогда в пользу «горняков» – 2:1 и 3:1.

Но и от противостояний с другим украинским грандом – «Динамо» – у роттердамцев осталась оскомина.

В сезоне 2002/2003 «Фейеноорд» пересекся с киевской командой на групповом этапе Лиги чемпионов. Та дуэль закончилась для голландцев неудачей: 0:0, 0:2.

Неудачей закончилась и их вторая дуэль против «бело-синих». В 2012 году «Динамо» победило «Фейеноорд» в третьем квалифайне ЛЧ: 2:1, 1:0.

И лишь в противостояниях с «Зарей» роттердамцам удалось улучшить статистику встреч с украинскими клубами. В 2014 году «Фейеноорд» в битве за выход в групповой турнир ЛЕ оказался сильнее луганчан: 1:1 и 4:3.

Двумя годами позже «Заря» и «Фейеноорд» снова встретились на евроарене: в этот раз в одной группе Лиги Европы. И снова голландцы оказались сильнее: 1:0, 1:1.

Кадровый потенциал

О наставнике было сказано выше. Добавим, что в тренерский штаб Слота входит знаменитый голландский экс-футболист Робин ван Перси, отвечающий в команде за работу с форвардами.

Пока что футболистов уровня ван Перси в нынешнем «Фейеноорде» нет, однако есть сразу несколько молодых талантов. К слову, по устоявшейся традиции, средний возраст нидерландских команд невысокий (мягко говоря). И «Фейеноорд» не исключение – 23,5 лет.

Самый известный игрок команды – 22-летний полузащитник Оркун Кекчю, имеющий гражданство Нидерландов и Турции. Он капитан команды.

Обращает на себя внимание и молодой польский легионер Себастьян Шиманский.

На фоне молодых партнеров настоящим ветераном выглядит 25-летний голкипер Юстин Бейло, которого можно назвать одним из лидеров коллектива. Но против «горняков» он вряд ли сыграет (травма).

Getty Images/Global Images Ukraine. Данило

Лидер атаки роттердамцев – бразилец Данило, приобретенный прошлым летом у «Аякса». На его счету – 11 забитых мячей. Регулярно забивает и мексиканец Хименес.

Также следует обратить внимание на атакующего полузащитника Дилросуна: он является лучшим ассистентов «Фейеноорда».