Рейтинг ATP. Исторический рекорд Джоковича, новое достижение Крутых

На прошлой неделе мужчины сыграли турнир ATP 500 в Рио, а также соревнования категории ATP 250 в Марселе и Дохе.

В Бразилии свой второй грунтовый титул добыл Кэмерон Норри, который переиграл в финале вторую ракетку мира и прошлогоднего чемпиона Карлоса Алькараса. Это позволило британцу подняться на 12-ю позицию в мировой рейтинге. Испанец остался вторым.

Во Франции лучшим стал поляк Хуберт Хуркач, он укрепился на 11-й строчке. В Катаре Даниил Медведев переиграл в финале Энди Маррея. Британец благодаря выходу в финале подтянулся к топ-50.

Американец Тейлор Фритц дождался снятия очков за прошлогодние победы у Рублева и Надаля и дебютировал в топ-5 мировой классификации.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович начал 378-ю неделю во главе мирового рейтинга, побив рекорд Штеффи Граф, став рекордсменом, как в мужском, так и в женском теннисе.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучший из украинцев Алексей Крутых снова обновил личное достижение, поднявшись еще на 7 позиций. У остальных небольшие изменения в разные стороны, но ничего существенного.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

Чемпионская гонка ATP