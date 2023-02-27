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  4. Рейтинг ATP. Исторический рекорд Джоковича, новое достижение Крутых
ATP
27 февраля 2023, 12:15 |
776
0

Рейтинг ATP. Исторический рекорд Джоковича, новое достижение Крутых

Тейлор Фритц дебютировал в первой пятерке

27 февраля 2023, 12:15 |
776
0
Рейтинг ATP. Исторический рекорд Джоковича, новое достижение Крутых
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

На прошлой неделе мужчины сыграли турнир ATP 500 в Рио, а также соревнования категории ATP 250 в Марселе и Дохе.

В Бразилии свой второй грунтовый титул добыл Кэмерон Норри, который переиграл в финале вторую ракетку мира и прошлогоднего чемпиона Карлоса Алькараса. Это позволило британцу подняться на 12-ю позицию в мировой рейтинге. Испанец остался вторым.

Во Франции лучшим стал поляк Хуберт Хуркач, он укрепился на 11-й строчке. В Катаре Даниил Медведев переиграл в финале Энди Маррея. Британец благодаря выходу в финале подтянулся к топ-50.

Американец Тейлор Фритц дождался снятия очков за прошлогодние победы у Рублева и Надаля и дебютировал в топ-5 мировой классификации.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович начал 378-ю неделю во главе мирового рейтинга, побив рекорд Штеффи Граф, став рекордсменом, как в мужском, так и в женском теннисе.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучший из украинцев Алексей Крутых снова обновил личное достижение, поднявшись еще на 7 позиций. У остальных небольшие изменения в разные стороны, но ничего существенного.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

Чемпионская гонка ATP

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Тейлор Фритц Алексей Крутых Вячеслав Белинский Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Хуберт Хуркач Кэмерон Норри Энди Маррей
Источник Sport.ua
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