У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?

Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

Леся встретится с хорваткой Донной Векич (WTA 31).

У Векич третий номер посева. Донна в 2023 года выиграла 9 матчей и дважды проиграла. На АО 2023 Векич дошла до четвертьфинала.

Матч запланировано на 28 февраля. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

До этого девушки ни разу не играли между собой. Ранее Цуренко успешно прошла сито квалификации.