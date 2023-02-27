WTA27 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 27 февраля 2023, 12:14
257
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У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
Украинка встретится с Донной Векич
27 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 27 февраля 2023, 12:14
257
1
Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монтеррее (Мексика).
Леся встретится с хорваткой Донной Векич (WTA 31).
У Векич третий номер посева. Донна в 2023 года выиграла 9 матчей и дважды проиграла. На АО 2023 Векич дошла до четвертьфинала.
Матч запланировано на 28 февраля. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
До этого девушки ни разу не играли между собой. Ранее Цуренко успешно прошла сито квалификации.
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Автор новини не знає, як виглядає Векич? бо на фото Петра Мартич, навіть на табло позаду написано Таусон - Мартич
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