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  4. У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
WTA
27 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 27 февраля 2023, 12:14
257
1

У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?

Украинка встретится с Донной Векич

27 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 27 февраля 2023, 12:14
257
1
У нее 9 побед в сезоне. С кем сыграет Цуренко на старте турнира в Мексике?
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

Украинская теннисистка Леся Цуренко узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

Леся встретится с хорваткой Донной Векич (WTA 31).

У Векич третий номер посева. Донна в 2023 года выиграла 9 матчей и дважды проиграла. На АО 2023 Векич дошла до четвертьфинала.

Матч запланировано на 28 февраля. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

До этого девушки ни разу не играли между собой. Ранее Цуренко успешно прошла сито квалификации.

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Леся Цуренко Донна Векич WTA Монтеррей жеребьевка
Источник Sport.ua
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Hater Is Here
Автор новини не знає, як виглядає Векич? бо на фото Петра Мартич, навіть на табло позаду написано Таусон - Мартич
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