Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Таков футбол». Тренер Челси сравнил себя с Артетой и Клоппом
Англия
27 февраля 2023, 07:49 | Обновлено 27 февраля 2023, 07:50
441
0

«Таков футбол». Тренер Челси сравнил себя с Артетой и Клоппом

Грэм Поттер понимает, что может быть уволен

27 февраля 2023, 07:49 | Обновлено 27 февраля 2023, 07:50
441
0
«Таков футбол». Тренер Челси сравнил себя с Артетой и Клоппом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче чемпионата Англии уступил «Тоттенхэму» 0:2, а наставник Синих Грэм Поттер понимает, что вскоре его могут уволить. Команда сейчас занимает в АПЛ 10-е место.

«Я понимаю, что результаты недостаточно хороши для команды уровня «Челси». А если результаты неудачные, то ты не можешь постоянно рассчитывать на поддержку клуба».

«Но мы понимаем, что таков футбол. Артета после двух лет в «Арсенале» был близок к увольнению, фаны хотели его ухода, а теперь все изменилось, мы видим ситуацию».

«Или возьмем Юргена Клоппа. Сейчас у «Ливерпуля» не все получается, нет результата, а болельщики хотят его увольнения. Природа футбола», — сказал Поттер.

«Челси» в последних десяти матчах во всех турнирах выиграл лишь раз при шести поражениях.

По теме:
Гарри КЕЙН: «Мы заслужили победу над Челси»
Борнмут – Манчестер Сити – 1:4. Видео голов и обзор матча
Лестер – Арсенал – 0:1. Видео гола и обзор матча
Челси Грэм Поттер чемпионат Англии по футболу Микель Артета Юрген Клопп
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милан – Аталанта – 2:0. Златан снова на поле. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27 февраля 2023, 00:40 0
Милан – Аталанта – 2:0. Златан снова на поле. Видео голов и обзор матча
Милан – Аталанта – 2:0. Златан снова на поле. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 24-го тура чемпионата Италии

Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Футбол | 26 февраля 2023, 08:49 5
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном

Игроки захотели сделать жест для Украины

ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
Другие виды | 26.02.2023, 09:10
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
Давид ДЕ ХЕА: «Начало новой эры для Манчестер Юнайтед»
Футбол | 27.02.2023, 05:05
Давид ДЕ ХЕА: «Начало новой эры для Манчестер Юнайтед»
Давид ДЕ ХЕА: «Начало новой эры для Манчестер Юнайтед»
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Футбол | 26.02.2023, 17:45
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Хоккейный гол Буяльского не помог киевлянам. Динамо не обыграло Валмиеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
25.02.2023, 20:45
Футбол
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 4
Война
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
25.02.2023, 21:58 21
Бокс
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
25.02.2023, 15:53 2
Бокс
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
26.02.2023, 17:32 60
Футбол
ВИДЕО. Трубин в команде недели, матч Германия - Украина, ставим на Реал
ВИДЕО. Трубин в команде недели, матч Германия - Украина, ставим на Реал
25.02.2023, 13:07
Футбол
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
25.02.2023, 18:37 6
Футбол
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
Кролик против Пуза. Красюк оценил трешток перед боем Усика с Фьюри
26.02.2023, 14:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности