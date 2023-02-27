«Таков футбол». Тренер Челси сравнил себя с Артетой и Клоппом
Грэм Поттер понимает, что может быть уволен
«Челси» в матче чемпионата Англии уступил «Тоттенхэму» 0:2, а наставник Синих Грэм Поттер понимает, что вскоре его могут уволить. Команда сейчас занимает в АПЛ 10-е место.
«Я понимаю, что результаты недостаточно хороши для команды уровня «Челси». А если результаты неудачные, то ты не можешь постоянно рассчитывать на поддержку клуба».
«Но мы понимаем, что таков футбол. Артета после двух лет в «Арсенале» был близок к увольнению, фаны хотели его ухода, а теперь все изменилось, мы видим ситуацию».
«Или возьмем Юргена Клоппа. Сейчас у «Ливерпуля» не все получается, нет результата, а болельщики хотят его увольнения. Природа футбола», — сказал Поттер.
«Челси» в последних десяти матчах во всех турнирах выиграл лишь раз при шести поражениях.
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