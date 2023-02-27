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25.02.2023 14:00 – FT 3 : 0
Нива Бузовая
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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 05:25 |
51
0

Заря – Нива Бузовая – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

27 февраля 2023, 05:25 |
51
0
Заря – Нива Бузовая – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела контрольный поединок против лидера Второй лиги чемпионата Украины – клуба «Нива» из села Бузова.

Благодаря голам Назария Русина, Дениса Нагнойного и Ильи Гулько луганчане одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Контрольный матч

«Заря» – «Нива» Бузова – 3:0
Голы: Русин (первый тайм), Нагнойный и Гулько (второй тайм)

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Источник Sport.ua
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