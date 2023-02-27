Луганская «Заря» провела контрольный поединок против лидера Второй лиги чемпионата Украины – клуба «Нива» из села Бузова.

Благодаря голам Назария Русина, Дениса Нагнойного и Ильи Гулько луганчане одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Контрольный матч

«Заря» – «Нива» Бузова – 3:0

Голы: Русин (первый тайм), Нагнойный и Гулько (второй тайм)