Луганская «Заря» провела контрольный поединок в рамках подготовки команды к официальной игре против «Ворсклы».

Соперником был лидер Второй лиги чемпионата Украины – клуб «Нива» из села Бузова.

Благодаря голам Назария Русина, Дениса Нагнойного и Ильи Гулько луганчане уверенно победят со счетом 3:0.

Контрольный матч

«Заря» – «Нива» Бузова – 3:0

Голы: Русин (первый тайм), Нагнойный и Гулько (второй тайм)

Стартовый состав «Зари»: Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Булеца, Русин, Мышнев, Кирюханцев, Антюх.