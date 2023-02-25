Заря обыграла лидера Второй лиги в контрольном матче
Луганская команда забила три безответных мяча
Луганская «Заря» провела контрольный поединок в рамках подготовки команды к официальной игре против «Ворсклы».
Соперником был лидер Второй лиги чемпионата Украины – клуб «Нива» из села Бузова.
Благодаря голам Назария Русина, Дениса Нагнойного и Ильи Гулько луганчане уверенно победят со счетом 3:0.
Контрольный матч
«Заря» – «Нива» Бузова – 3:0
Голы: Русин (первый тайм), Нагнойный и Гулько (второй тайм)
Стартовый состав «Зари»: Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Булеца, Русин, Мышнев, Кирюханцев, Антюх.
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