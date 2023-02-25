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Заря
25.02.2023 14:00 – FT 3 : 0
Нива Бузовая
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Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 16:39 |
355
1

Заря обыграла лидера Второй лиги в контрольном матче

Луганская команда забила три безответных мяча

25 февраля 2023, 16:39 |
355
1
Заря обыграла лидера Второй лиги в контрольном матче
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела контрольный поединок в рамках подготовки команды к официальной игре против «Ворсклы».

Соперником был лидер Второй лиги чемпионата Украины – клуб «Нива» из села Бузова.

Благодаря голам Назария Русина, Дениса Нагнойного и Ильи Гулько луганчане уверенно победят со счетом 3:0.

Контрольный матч

«Заря» – «Нива» Бузова – 3:0
Голы: Русин (первый тайм), Нагнойный и Гулько (второй тайм)

Стартовый состав «Зари»: Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Булеца, Русин, Мышнев, Кирюханцев, Антюх.

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Заря Луганск Нива Бузовая
Источник ФК Заря
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Комментарии 1
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Деда Крутой
Заре осталось еще выиграть у чемпиона Засранского р-на Тернопольской обл. и готовы к сезону. Хотя бы молчали позорники.
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