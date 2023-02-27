Франция27 февраля 2023, 04:23 | Обновлено 27 февраля 2023, 04:45
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ВИДЕО. 25-й тур Лиги 1. Домашнее фиаско Монако, Ренн выиграл после Шахтера
26 февраля состаялись поединки 25-го тура чемпионата Франции
27 февраля 2023, 04:23 | Обновлено 27 февраля 2023, 04:45
37
0
26 февраля состоялись поединки 25-го тура чемпионата Франции.
Домашнее фиаско потерпел Монако (0:3 от Ниццы).
Ренн выиграл после драматического матча против Шахтера в Лиге Европы.
Лига 1. 25-й тур, 26 февраля
- Лорьян – Осер – 0:1
- Аяччо – Труа – 2:1
- Клермон – Страсбург – 1:1
- Нант – Ренн – 0:1
- Реймс – Тулуза – 3:0
- Монако – Ницца – 0:3
- Марсель – ПСЖ – 0:3
Смотрите видеообзор матчей
Лорьян – Осер – 0:1
Аяччо – Труа – 2:1
Клермон – Страсбург – 1:1
Монако – Ницца – 0:3
Марсель – ПСЖ – 0:3
События матча
76’
Мама Бальде (Труа) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Мунем Эль-Идрисси (Аяччо).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Юсеф Белайли (Аяччо).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Мама Бальде (Труа).
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