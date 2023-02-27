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  4. ВИДЕО. 25-й тур Лиги 1. Домашнее фиаско Монако, Ренн выиграл после Шахтера
Чемпионат Франции
Аяччо
26.02.2023 16:00 – FT 2 : 1
Труа
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Франция
27 февраля 2023, 04:23 | Обновлено 27 февраля 2023, 04:45
37
0

ВИДЕО. 25-й тур Лиги 1. Домашнее фиаско Монако, Ренн выиграл после Шахтера

26 февраля состаялись поединки 25-го тура чемпионата Франции

27 февраля 2023, 04:23 | Обновлено 27 февраля 2023, 04:45
37
0
ВИДЕО. 25-й тур Лиги 1. Домашнее фиаско Монако, Ренн выиграл после Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля состоялись поединки 25-го тура чемпионата Франции.

Домашнее фиаско потерпел Монако (0:3 от Ниццы).

Ренн выиграл после драматического матча против Шахтера в Лиге Европы.

Лига 1. 25-й тур, 26 февраля

  • Лорьян – Осер – 0:1
  • Аяччо – Труа – 2:1
  • Клермон – Страсбург – 1:1
  • Нант – Ренн – 0:1
  • Реймс – Тулуза – 3:0
  • Монако – Ницца – 0:3
  • Марсель – ПСЖ – 0:3

Смотрите видеообзор матчей

Лорьян – Осер – 0:1

Аяччо – Труа – 2:1

Клермон – Страсбург – 1:1

Монако – Ницца – 0:3

Марсель – ПСЖ – 0:3

События матча

76’
Мама Бальде (Труа) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Мунем Эль-Идрисси (Аяччо).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Юсеф Белайли (Аяччо).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Мама Бальде (Труа).
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Источник Sport.ua
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