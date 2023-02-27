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  4. Гарри КЕЙН: «Мы заслужили победу над Челси»
Англия
27 февраля 2023, 04:40 | Обновлено 27 февраля 2023, 04:50
14
0

Гарри КЕЙН: «Мы заслужили победу над Челси»

Нападающий «Тоттенхэма» – о результате дерби

27 февраля 2023, 04:40 | Обновлено 27 февраля 2023, 04:50
14
0
Гарри КЕЙН: «Мы заслужили победу над Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Челси» является непростым соперником для нас в последние несколько лет. Так что это очень важная победа, которая поможет нам удержаться на четвертом месте. В целом я считаю, что мы заслужили эту победу.

В первом тайме обе команды создали несколько полумоментов. Я думаю, что мы просто показали немного больше качества в последней трети. Еще один матч без пропущенного гола, два забитых мяча – так что в целом хорошая домашняя игра», - сказал Кейн.

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Гарри Кейн Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Тоттенхэм - Челси
Источник BBC
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