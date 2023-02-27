Гарри КЕЙН: «Мы заслужили победу над Челси»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Челси» является непростым соперником для нас в последние несколько лет. Так что это очень важная победа, которая поможет нам удержаться на четвертом месте. В целом я считаю, что мы заслужили эту победу.

В первом тайме обе команды создали несколько полумоментов. Я думаю, что мы просто показали немного больше качества в последней трети. Еще один матч без пропущенного гола, два забитых мяча – так что в целом хорошая домашняя игра», - сказал Кейн.