Малиновский получил от WhoScored среднюю оценку за матч с ПСЖ

В поединке 25-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил «Марсель» со счетом 3:0.

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский вышел на матч в стартовом составе и отыграл 81 минуту, после чего был заменен.

Авторитетный портал WhoScored поставил 29-летнему Малиновскому среднюю оценку 6,2 балла.

Лучшим футболистом поединка признан аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси, который отличился голом и двумя ассистами.