Франция27 февраля 2023, 03:45 |
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Малиновский получил от WhoScored среднюю оценку за матч с ПСЖ
Украинский хавбек не смог помочь провансальцам зацепиться за очки в матче с парижанами
27 февраля 2023, 03:45 |
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В поединке 25-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил «Марсель» со счетом 3:0.
Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский вышел на матч в стартовом составе и отыграл 81 минуту, после чего был заменен.
Авторитетный портал WhoScored поставил 29-летнему Малиновскому среднюю оценку 6,2 балла.
Лучшим футболистом поединка признан аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси, который отличился голом и двумя ассистами.
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