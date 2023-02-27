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  4. Малиновский получил от WhoScored среднюю оценку за матч с ПСЖ
Франция
27 февраля 2023, 03:45 |
181
0

Малиновский получил от WhoScored среднюю оценку за матч с ПСЖ

Украинский хавбек не смог помочь провансальцам зацепиться за очки в матче с парижанами

27 февраля 2023, 03:45 |
181
0
Малиновский получил от WhoScored среднюю оценку за матч с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 25-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил «Марсель» со счетом 3:0.

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский вышел на матч в стартовом составе и отыграл 81 минуту, после чего был заменен.

Авторитетный портал WhoScored поставил 29-летнему Малиновскому среднюю оценку 6,2 балла.

Лучшим футболистом поединка признан аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси, который отличился голом и двумя ассистами.

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Руслан Малиновский Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ Марсель - ПСЖ WhoScored
Источник Sport.ua
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