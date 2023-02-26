ВИДЕО. Месси забил команде Малиновского 700-й гол на клубном уровне
В игре против против «Марселя» 35-летний аргентинец отличился на 29-й минуте
Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси забил юбилейный гол в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции.
В игре против против «Марселя» 35-летний аргентинец отличился на 29-й минуте.
Это юбилейный 700-й гол для форварда на клубном уровне. Он забил 672 мяча за «Барселону» и 28 раз наказал соперников «ПСЖ».
Перед этим отличился Килиан Мбаппе на 25-й минуте. Счет – 2:0 в пользу парижан после первого тайма.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на игру в стартовом состав хозяев поля.
ГОЛ! 0:2. Месси, 29 мин. Лионель забил 700-й гол на клубном уровне
ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 25 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор помог своей команде распечатать ворота «Атлетика»
Каталонцы потерпели второе поражение в чемпионате Испании