ВИДЕО. Месси забил команде Малиновского 700-й гол на клубном уровне

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси забил юбилейный гол в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции.

В игре против против «Марселя» 35-летний аргентинец отличился на 29-й минуте.

Это юбилейный 700-й гол для форварда на клубном уровне. Он забил 672 мяча за «Барселону» и 28 раз наказал соперников «ПСЖ».

Перед этим отличился Килиан Мбаппе на 25-й минуте. Счет – 2:0 в пользу парижан после первого тайма.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на игру в стартовом состав хозяев поля.

ГОЛ! 0:2. Месси, 29 мин. Лионель забил 700-й гол на клубном уровне

ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 25 мин.