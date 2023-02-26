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Чемпионат Франции
Марсель
26.02.2023 21:45 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
26 февраля 2023, 08:45 | Обновлено 26 февраля 2023, 09:12
93
0

Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Топ-матч тура состоится 26 января, начало в 21:45

26 февраля 2023, 08:45 | Обновлено 26 февраля 2023, 09:12
93
0
Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26, состоится матч 25-го тура чемпионата Франции между лидерами сезона. В поединке сыграют «Марсель» и ПСЖ.

Встреча начнется в 21:45.

Марсель - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом месяце команда Игора Тудора уже обыгрывала ПСЖ, когда выбила соперника из Кубка Франции. Тогда великолепный гол Руслана Малиновского помог «Марселю» пройти дальше, а сам украинец, похоже, чувствует себя на новом месте более чем уверенно. У Малиновского в девяти матчах два гола, а также статус основного игрока.

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Источник Sport.ua
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