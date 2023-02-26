Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Топ-матч тура состоится 26 января, начало в 21:45
В воскресенье, 26, состоится матч 25-го тура чемпионата Франции между лидерами сезона. В поединке сыграют «Марсель» и ПСЖ.
Встреча начнется в 21:45.
Марсель - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
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В этом месяце команда Игора Тудора уже обыгрывала ПСЖ, когда выбила соперника из Кубка Франции. Тогда великолепный гол Руслана Малиновского помог «Марселю» пройти дальше, а сам украинец, похоже, чувствует себя на новом месте более чем уверенно. У Малиновского в девяти матчах два гола, а также статус основного игрока.
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