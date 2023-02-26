Украинец Белинский проиграл финал в парном разряде турнира ITF в США
В финале украинец и Альваро Гильен Меса из Эквадора уступили чешской паре
Украинский теннисист Вячеслав Белинский проиграл финальный матч парного разряда турнира ITF M15 в американском городе Нейплс.
В решающем матче украинец и его напарник Альваро Гильен Меса из Эквадора в двух сетах уступили паре Иржи Еничек / Даниэль Паты из Чехии.
19-летний Вячеслав Белинский провел третий финал на турнирах ITF в парном разряде. У него в активе один титул. В конце января, вместе с украинцем Ильей Белобородько, он выиграл свой первый трофей на соревнованиях ITF M15 в Вильнюсе, столице Литвы.
ITF M15. Нейплс (США). Парный разряд. Финал
Вячеслав Белинский (Украина) / Альваро Гильен Меса (Эквадор) – Иржи Еничек / Даниэль Паты (Чехия) – 6:7 (2:7), 4:6.
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