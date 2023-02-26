Франция26 февраля 2023, 21:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 21:12
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Малиновский в стартовом составе Марселя на матч с ПСЖ
Украинец сыграет с первых минут в поединке 25-го тура Лиги 1
26 февраля 2023, 21:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 21:12
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский начнет в стартовом составе «Марселя» поединок 25-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».
Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
В таблице Лиги 1 «Марсель» занимает 2-е место с 52-мя очками. «ПСЖ» идет первым, имея 57 пунктов.
𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 👨🍳📝 #OMPSG— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2023
Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour le 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲 🔵⚪️ pic.twitter.com/LKad6QfIHj
📋 La compo pour #LeClassique ! 🔴🔵#OMPSG pic.twitter.com/gwyKozcStx— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 26, 2023
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Комментарии 3
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Ну тогда ждем банку от Руслана. Он спец по зазвездившимся топовым командам. И вообще, тут Марсель ИТБ1 не плохо таки и смотрится.
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