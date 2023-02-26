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  4. Малиновский в стартовом составе Марселя на матч с ПСЖ
Франция
26 февраля 2023, 21:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 21:12
801
3

Малиновский в стартовом составе Марселя на матч с ПСЖ

Украинец сыграет с первых минут в поединке 25-го тура Лиги 1

26 февраля 2023, 21:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 21:12
801
3
Малиновский в стартовом составе Марселя на матч с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начнет в стартовом составе «Марселя» поединок 25-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

В таблице Лиги 1 «Марсель» занимает 2-е место с 52-мя очками. «ПСЖ» идет первым, имея 57 пунктов.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Ну тогда ждем банку от Руслана. Он спец по зазвездившимся топовым командам. И вообще, тут Марсель ИТБ1 не плохо таки и смотрится. 
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