Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик

Блогеры в соцсетях опознали книгу, которая лежала на столе полузащитника «Челси» Михаила Мудрика во время просмотра матча Лиги Европы между Ренном и «Шахтером».

Как оказалось, Мудрик читал книгу Наоми Кляйн под названием «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф».

Описание книги на многих сайтах звучит так:

«Доктрина шока» – новая книга Наоми Кляйн, жестокая правда о современном мировом порядке, история о том, как американская «свободная рыночная экономика» покоряет мир. Каждая катастрофа глобального масштаба завершается сегодня новым триумфом частного капитала. Эти события – примеры новой стратегии завоевания мира, которую Наоми Кляйн называет «доктриной шока»: использование замешательства народов и государств, возникающие в результате массовых общественных потрясений для проведения экономических реформ, известных как «шоковая терапия». «Доктрина шока» разрушает миф о том, что глобальная рыночная экономика торжествует по всему миру и принимается странами на основе свободного волеизъявления их народов. Автор показывает глубокую связь между «корпоративной» модернизацией современного общества и секретными экспериментами ЦРУ по управлению человеческим поведением».

Поклонники Мудрика в Твиттере удачно пошутили: «Ну, он же все-таки левый вингер!»

Книга Наоми Кляйн: «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф»

ВИДЕО. Мудрик смотрел серию пенальти Шахтера и похвалил Трубина