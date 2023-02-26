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Англия
26 февраля 2023, 20:23 | Обновлено 26 февраля 2023, 21:07
2254
2

Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик

Мудрик читал Наоми Кляйн: «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф»

26 февраля 2023, 20:23 | Обновлено 26 февраля 2023, 21:07
2254
2
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
Instagram

Блогеры в соцсетях опознали книгу, которая лежала на столе полузащитника «Челси» Михаила Мудрика во время просмотра матча Лиги Европы между Ренном и «Шахтером».

Как оказалось, Мудрик читал книгу Наоми Кляйн под названием «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф».

Описание книги на многих сайтах звучит так:

«Доктрина шока» – новая книга Наоми Кляйн, жестокая правда о современном мировом порядке, история о том, как американская «свободная рыночная экономика» покоряет мир. Каждая катастрофа глобального масштаба завершается сегодня новым триумфом частного капитала. Эти события – примеры новой стратегии завоевания мира, которую Наоми Кляйн называет «доктриной шока»: использование замешательства народов и государств, возникающие в результате массовых общественных потрясений для проведения экономических реформ, известных как «шоковая терапия». «Доктрина шока» разрушает миф о том, что глобальная рыночная экономика торжествует по всему миру и принимается странами на основе свободного волеизъявления их народов. Автор показывает глубокую связь между «корпоративной» модернизацией современного общества и секретными экспериментами ЦРУ по управлению человеческим поведением».

Поклонники Мудрика в Твиттере удачно пошутили: «Ну, он же все-таки левый вингер!»

Книга Наоми Кляйн: «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф»

ВИДЕО. Мудрик смотрел серию пенальти Шахтера и похвалил Трубина

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Михаил Мудрик книги
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Краще б прочитав 1984 і Колгосп тварин, Орвела. Може й світосприйняття  змінилося б. Або Жадана, Шкляра чи Горліс-Горського, з наших.
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+3
an52
Ну і трешак він читає! З точки зору вивчення мови, це вже серйозний рівень треба мати для таких книжок. Але витрачати час на чергові опуси лівих, які настирливо намагаються вкусити руку, що їх годує? 
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+3
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