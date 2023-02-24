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Лига Европы
24 февраля 2023, 02:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:53
619
1

ФОТО. Мудрик смотрел серию пенальти Шахтера и похвалил Трубина

Донецкая команда сумела обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей

24 февраля 2023, 02:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:53
619
1
ФОТО. Мудрик смотрел серию пенальти Шахтера и похвалил Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Трубин

В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк сумел обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик опубликовал stories в Instagram. Как оказалось, Михаил смотрел серию пенальти «Шахтера», своего бывшего клуба.

Мудрик похвалил голкипера горняков Анатолия Трубина, опубликовав его имя и радостные смайлики.

ВИДЕО. Мудрик смотрел серию пенальти Шахтера и похвалил Трубина

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Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер Михаил Мудрик Анатолий Трубин фото
Источник Instagram
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