Лига Европы24 февраля 2023, 02:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:53
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ФОТО. Мудрик смотрел серию пенальти Шахтера и похвалил Трубина
Донецкая команда сумела обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей
24 февраля 2023, 02:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 03:53
619
1
В четверг, 23 февраля, «Шахтер» Донецк сумел обыграть французский «Ренн» по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик опубликовал stories в Instagram. Как оказалось, Михаил смотрел серию пенальти «Шахтера», своего бывшего клуба.
Мудрик похвалил голкипера горняков Анатолия Трубина, опубликовав его имя и радостные смайлики.
ВИДЕО. Мудрик смотрел серию пенальти Шахтера и похвалил Трубина
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