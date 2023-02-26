В воскресенье, 26 февраля, в матче 24-го тура, итальянской Серии А миланский «Интер» на поле «Болоньи» потерпел поражение со счетом 0:1.

После этой неудачи миланцы остаются на второй позиции в турнирной таблице, имея 47 очков. Лидирует «Наполи», у которого 65 пунктов.

В другом матче дня «Салернитана» в родных стенах одержала крупную победу над «Монцей» - 3:0.

Чемпионат Италии. 24-й тур

Болонья – Интер – 1:0

Гол: Орсолини, 76 (1:0).

Салернитана – Монца – 3:0

Голы: Кулибали, 52 (1:0). Кастанос, 66 (2:0). Кандрева, 71 (3:0).

Удален Донати, 87 (Монца).