В пользу Наполи. Интер проиграл Болонье, Салернитана разбила Монцу
«Нерадзурри» потеряли драгоценные очки
В воскресенье, 26 февраля, в матче 24-го тура, итальянской Серии А миланский «Интер» на поле «Болоньи» потерпел поражение со счетом 0:1.
После этой неудачи миланцы остаются на второй позиции в турнирной таблице, имея 47 очков. Лидирует «Наполи», у которого 65 пунктов.
В другом матче дня «Салернитана» в родных стенах одержала крупную победу над «Монцей» - 3:0.
Чемпионат Италии. 24-й тур
Болонья – Интер – 1:0
Гол: Орсолини, 76 (1:0).
Салернитана – Монца – 3:0
Голы: Кулибали, 52 (1:0). Кастанос, 66 (2:0). Кандрева, 71 (3:0).
Удален Донати, 87 (Монца).
События матча
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