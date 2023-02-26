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Чемпионат Италии
Болонья
26.02.2023 13:30 – FT 1 : 0
Интер Милан
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Италия
26 февраля 2023, 18:03 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:21
3
0

В пользу Наполи. Интер проиграл Болонье, Салернитана разбила Монцу

«Нерадзурри» потеряли драгоценные очки

26 февраля 2023, 18:03 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:21
3
0
В пользу Наполи. Интер проиграл Болонье, Салернитана разбила Монцу
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 февраля, в матче 24-го тура, итальянской Серии А миланский «Интер» на поле «Болоньи» потерпел поражение со счетом 0:1.

После этой неудачи миланцы остаются на второй позиции в турнирной таблице, имея 47 очков. Лидирует «Наполи», у которого 65 пунктов.

В другом матче дня «Салернитана» в родных стенах одержала крупную победу над «Монцей» - 3:0.

Чемпионат Италии. 24-й тур

Болонья – Интер – 1:0

Гол: Орсолини, 76 (1:0).

Салернитана – Монца – 3:0

Голы: Кулибали, 52 (1:0). Кастанос, 66 (2:0). Кандрева, 71 (3:0).

Удален Донати, 87 (Монца).

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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Интер Милан Салернитана Монца Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Болонья Болонья - Интер
Источник Sport.ua
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