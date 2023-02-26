Англия26 февраля 2023, 17:19 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:28
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Мудрик вышел на замену в матче Тоттенхэм – Челси
Украинец получил минимум игрового времени
26 февраля 2023, 17:19 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:28
2189
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Игра «Тоттенхэм» – «Челси» проходит в Лондоне в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги.
На 83-й минуте поединка Михаил Мудрик заменил португальца Жоау Фелиша, который действовал с первых минут игры.
Счет в матче на момент появления на поле Мудрика – 2:0 в пользу «шпор».
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».
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