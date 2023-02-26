Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик вышел на замену в матче Тоттенхэм – Челси
Англия
26 февраля 2023, 17:19 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:28
2189
1

Мудрик вышел на замену в матче Тоттенхэм – Челси

Украинец получил минимум игрового времени

26 февраля 2023, 17:19 | Обновлено 26 февраля 2023, 17:28
2189
1
Мудрик вышел на замену в матче Тоттенхэм – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Игра «Тоттенхэм» – «Челси» проходит в Лондоне в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги.

На 83-й минуте поединка Михаил Мудрик заменил португальца Жоау Фелиша, который действовал с первых минут игры.

Счет в матче на момент появления на поле Мудрика – 2:0 в пользу «шпор».

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».

По теме:
Челси продолжает крутое падение
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Тоттенхэм – Челси. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Михаил Мудрик Челси Тоттенхэм - Челси Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
Футбол | 25 февраля 2023, 20:12 7
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик

Команда звездного португальца обыграла «Дамак»

Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Футбол | 25 февраля 2023, 20:45 0
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался

Команда украинского специалиста минимально уступила ФК «Аль-Шарджа»

Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист
Футбол | 26.02.2023, 16:59
Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист
Жирона c двумя автоголами обыграла Атлетик, Цыганков сделал ассист
Динамо Киев – Валмиера – 1:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.02.2023, 17:50
Динамо Киев – Валмиера – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо Киев – Валмиера – 1:1. Видео голов и обзор матча
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
Бокс | 26.02.2023, 07:23
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
46-летний Мейвезер в выставочном бою побил английского экс-бойца MMA
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
якщо будуть випускати на кілька хвилин, то там не 007 а 0025 можна стати
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 1
Война
Луиш КАШТРУ: «Год позора. Год террора. Год страданий. Год гниения в мире»
Луиш КАШТРУ: «Год позора. Год террора. Год страданий. Год гниения в мире»
25.02.2023, 21:19 12
Футбол
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
25.02.2023, 18:37 6
Футбол
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
26.02.2023, 09:10 6
Другие виды
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
24.02.2023, 23:23 1
Война
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
24.02.2023, 16:48 2
Футбол
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
Предложили игроки. Артета рассказал, как Зинченко стал капитаном
26.02.2023, 08:49 5
Футбол
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
25.02.2023, 05:16 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности