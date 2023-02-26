Мудрик вышел на замену в матче Тоттенхэм – Челси

Игра «Тоттенхэм» – «Челси» проходит в Лондоне в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги.

На 83-й минуте поединка Михаил Мудрик заменил португальца Жоау Фелиша, который действовал с первых минут игры.

Счет в матче на момент появления на поле Мудрика – 2:0 в пользу «шпор».

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси».